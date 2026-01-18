Tyle Legia dostanie za transfer Szymańskiego

Sebastian Szymański w zimowym oknie transferowym pożegna się z tureckim Fenerbahce. Choć plotki o jego transferze pojawiały się w mediach od dawna, dopiero teraz ma dojść do wymiany. Jak poinformował w sobotę dziennikarz francuskiego Footmercato Santi Aouna, Szymański porozumiał się ze Stade Rennes i wkrótce zobaczymy go na boiskach Ligue 1. Wieści te mogą ucieszyć także przedstawicieli Legii Warszawa.

Szymański zmienia klub. Dobre wieści dla Legii. Będzie dodatkowa kasa

W przeszłości Szymański był bowiem jej zawodnikiem. Odszedł w 2019 r., gdy przenosił się do Dynama Moskwa. Warszawę opuścił w wieku 20 lat. Z tego tytułu Legii należy się określona część kwoty od każdej kolejnej transakcji z jego udziałem. Jak podaje portal legia.net, wynika to z tzw. mechanizmu solidarnościowego. Na jego podstawie 5 procent wartości transferu trafia do klubów, które szkoliły zawodnika między 12. a 23. rokiem życia. Ile zatem otrzyma Legia?

W głównej mierze zależy to od kwoty, jaką ostatecznie ustalą między sobą Stade Rennes i Fenerbahce. W niedzielę turecki dziennikarz, Yagiz Sabuncuoglu przekazał, że chodzi o 9 mln euro plus kolejne 2 w bonusach. Co to oznacza do polskiego klubu?

Tyle Legia otrzyma po transferze Szymańskiego. Padła konkretna kwota

Według legia.net Legioniści mogą liczyć na niecałe 3 proc. od tej sumy, ponieważ Szymański grał u nich między 15. a 20. rokiem życia. Jeśli przyjmiemy wariant minimalny, że piłkarz zostanie sprzedany za 9 mln, to do Legii trafi ok. 270 tys. euro (przy obecnym kursie ok. 1,14 mln złotych).

W trwającym sezonie Sebastian Szymański strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty w 26 meczach. Z Rennes może bić się o awans do europejskich pucharów. Obecnie ekipa ta zajmuje szóste miejsce w tabeli Ligue 1 i traci 13 punktów do liderującego RC Lens. Z kolei strata do czwartego miejsca (dającego prawo gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów) to już tylko dwa oczka.