Dogadali się! Reprezentant Polski w końcu się doczeka. Zagra w topowej lidze

Od tygodni huczało od plotek dotyczących odejścia Sebastiana Szymańskiego z Fenerbahce Stambuł. Reprezentant Polski grał coraz mniej, a co więcej w składzie drużyny pojawiali się kolejni obcokrajowcy. Reguły rejestracji piłkarzy w lidze tureckiej są nieubłagane. Kluby mogą zarejestrować maksymalnie 14 zawodników z zagranicy, więc dla pomocnika zabrakło już miejsca.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego najlepsi narciarze i narciarki nie nadają butów w bagażu? Maryna wyjaśnia

W mediach informowano, że Szymańskim interesują się liczne kluby francuskie oraz niemieckie. Olympique Lyon oraz Marsylia, RC Lens, Stade Rennes, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart - to tam mógł trafić reprezentant Polski. Pojawiła się też opcja transferu na Półwysep Iberyjski, gdyż dwa dni temu sytuację zaczął monitorować Betis. Ostatecznie jednak było już za późno.

Tam trafi Sebastian Szymański

Wczoraj przekazywaliśmy, że Sebastian Szymański doszedł już do porozumienia ze Stade Rennes. Teraz pojawiły się informacje, że nowy klub Polaka ustalił warunki, na jakich reprezentant Polski odejdzie z Galatasaray. Detale dotyczące transakcji na Twitterze podał turecki dziennikarz, Yagiz Sabuncuoglu. "Fenerbahce i Rennes doszły do porozumienia w sprawie kwoty transferu Sebastiana Szymańskiego wynoszącej 9+2 mln euro" - czytamy.

Zobacz też: Ależ odrodzenie Zielińskiego! Nie do wiary, jak go nazwali

Tak więc maksymalna kwota, jaką turecki klub otrzyma za reprezentanta Polski, wynosi 11 milionów euro. Jeżeli wszystkie bonusy zostaną spełnione, Fenerbahce zarobi na transferze 26-latka. Trafił on bowiem do Stambułu z Dynama Moskwa za niecałe 10 milionów euro w lipcu 2023 roku. W swojej karierze bronił on również barw Legii Warszawa oraz Feyenoordu Rotterdam. Rennes będzie piątym klubem, a Ligue 1 - piątą ligą w życiorysie pomocnika.

Polskie miejsce w Ligue 1

Tym samym Sebastian Szymański dołączy do Przemysława Frankowskiego, który występuje w klubie z Bretanii od sierpnia zeszłego roku. 30-latek został wypożyczony do Francji z Galatasaray - derbowego rywala Fenerbahce, z którego właśnie odchodzi Szymański. W latach 2014-2017 piłkarzem Stade Rennes był Kamil Grosicki, a w latach 80. barw tego klubu bronił 23-krotny reprezentant Polski, Włodzimierz Mazur.

Stade Rennes plasuje się na szóstej lokacie w tabeli Ligue 1. Po siedemnastu rozegranych spotkaniach uzbierała 30 punktów i traci tylko dwa do czwartego Lille. Zajęcie tej pozycji na zakończenie sezonu oznacza awans do eliminacji Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Nowy klub Szymańskiego w niedzielę 18 stycznia będzie mieć okazję na powiększenie swojego dorobku. O 17:15 rozegra domowe spotkanie z Le Havre.