Iordanescu oficjalnie potwierdza. To tam ma teraz pracować

Edward Iordanescu ma objąć Al Shabab, 14. drużynę ligi saudyjskiej. Obecnie prowadzi ją Imanol Alguacil, były szkoleniowiec Realu Sociedad i współautor sukcesów tego klubu. Wyniki drużyny z Rijadu są jednak na tyle niesatysfakcjonujące dla jej władz, że zaczęto rozglądać się za nowym trenerem. Jak podają rumuńskie media, na liście kandydatów do objęcia tego stanowiska znajduje się również Edward Iordanescu, co trener potwierdził w rozmowie z dziennikarzem Fanatik.ro.

Edward Iordanescu może trafić do Arabii Saudyjskiej. "Rozmowy na zaawansowanym etapie"

W gronie trenerów, którzy mogliby objąć Al-Shabab wymienia się także Xaviego Hernandeza. Były trener Barcelony mówił jednak, że chce objąć drużynę, w której będzie mógł realizować swój projekt i dostatnie na to odpowiednią ilość czasu. Do Arabii Saudyjskiej mogą go jednak przyciągnąć pieniądze, które nawet w porównaniu do Barcelony byłyby ogromne.

Bliżej objęcia klubu z Rijadu jest Edward Iordanescu, który potwierdził, że negocjuje z władzami Al-Shabab. - Toczą się dyskusje za granicą, większość z nich nie odbywa się w Europie. Mogę powiedzieć, że Arabia Saudyjska jest zainteresowana, prowadzimy rozmowy. Nie chcę wdawać się w spekulacje, bo wywołałoby to sporo echa. Rozmowy w Arabii Saudyjskiej są na zaawansowanym etapie. Latem ubiegłego roku dostałem stamtąd ofertę, kontrakt był prawie podpisany, ale w ostatniej chwili wszystko się zawaliło. Nauczyłem się, że dopóki się nie podpisze, niczego nie można być pewnym - stwierdził były trener Legii w rozmowie z Fanatik.ro.

Edward Iordanescu został zwolniony z Legii 31 października ubiegłego roku. Pracował w Warszawie bardzo krótko - przez 3 miesiące.

Xavi Hernandez prowadził Barcelonę w 143 meczach - od listopada 2021 roku do czerwca 2024 roku. Wcześniej był trenerem katarskiego Al-Sadd. Pracował tam od lipca 2019 do listopada 2021 roku.