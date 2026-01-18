Włosi pieją z zachwytu nad Zielińskim. Tak go nazwali po kolejnym popisie

Piotr Zieliński w ostatnich tygodniach stał się motorem napędowym Interu Mediolan. Jeszcze niedawno spekulowano, że reprezentant Polski opuści Włochy, ale na początku listopada sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Przełomowe okazało się spotkanie z Hellasem Werona, kiedy to 31-latek pojawił się na boisku w podstawowym składzie i już w 16. minucie wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.

Od tamtej pory trener Cristian Chivu coraz chętniej stawiał na Zielińskiego, a ten co rusz odpłacał się szkoleniowcowi za otrzymane zaufanie. Polak stał się podstawowym zawodnikiem Interu, a włoscy dziennikarze piali z zachwytu nad jego postawą w kolejnych spotkaniach.

Zachwyty we Włoszech nad grą Zielińskiego

Nie inaczej jest po sobotniej wygranej "Nerazzurrich" nad Udinese. Zieliński miał znaczący udział w jedynej akcji bramkowej tego spotkania - posłał znakomite podanie do Pio Esposito, a ten wystawił piłkę Lautaro Martinezowi. Argentyńczyk wypracował sobie świetną pozycję strzelecką i pokonał Yanna Sommera.

"Corriere dello Sport" wystawiło Zielińskiemu ocenę 7 w dziesięciostopniowej skali. Wyższą otrzymał wyłącznie strzelec gola - Martinez, a taką samą asystujący Esposito. "Zarządza grą według własnego uznania. Świetnie uruchomił Esposito, po czym Lautaro strzelił gola" - czytamy o Zielińskim.

Piotr Zieliński? Pędzel i młotek.

Takie same oceny najlepszej trójki spotkania z Udinese pojawiły się w "Corriere della Sera". "Cieszy się swobodą i wykorzystuje ją. Jego znakomite podanie prowadziło do zdobycia bramki. Kończy mecz, blokując ataki we własnym polu karnym. Pędzel i młotek" - tak został opisany występ reprezentanta Polski.

Na "siódemkę" Zieliński zasłużył również według Sky. Równie wysoko zostali ocenieni Martinez oraz Manuel Akanji. Najniżej Polaka ocenił włoski Eurosport, ale i tam pomocnik zasłużył na notę 6,5. "Rozgrywa dobre mecze zarówno pod względem merytorycznym, jak i jakościowym na środku boiska. Coraz lepiej interpretuje rolę rozgrywającego. Rozpoczął akcję, która zakończyła się bramką Lautaro Martineza" - napisali o Zielińskim dziennikarze.

Po 21 rozegranych meczach Inter przewodzi tabeli włoskiej Serie A. Ma 49 punktów - o sześć więcej niż mają AC Milan i Napoli, jednak ten pierwszy zespół swój mecz 21. kolejki rozegra dopiero w niedzielny wieczór. Rywalem podopiecznych Massimiliano Allegriego będzie zajmujące 17. miejsce Lecce, które od miesiąca nie wygrało ligowego spotkania.