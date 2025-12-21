Boruc przerwał ciszę ws. pobicia piłkarzy Legii przez kiboli. Wywołał burzę

12 grudnia 2021 roku po przegranym meczu z Wisłą Płock z trenowania Legii zrezygnował Marek Gołębiewski. To jednak nie była najważniejsza informacja tego dnia. Niedługo później okazało się, że sprawy w swoje ręce postanowili wziąć kibole Legii, którzy przemocą chcieli wyjaśnić piłkarzom, że ci za mało się starają.

"Według naszych informacji chuligani czekali z zasadzką. Jedna grupa na nadjeżdżający autobus na trasie, a druga - przy Legia Training Center w Książenicach. W centrum treningowym była też policja, ale do ataku miało dojść wcześniej. Bandyci mieli wybiec z lasu i dostać się do autobusu, gdzie krzyczeli, przeklinali i domagali się większego zaangażowania. Z naszych informacji wynika, że ucierpiało przynajmniej kilku piłkarzy" - pisali wtedy dziennikarze Sport.pl Bartłomiej Kubiak i Dawid Szymczak.

Artur Boruc wrócił do wydarzeń sprzed lat. Jego odpowiedź zaskoczyła

Szybko pojawiły się plotki, że ówczesny kapitan Legii - Artur Boruc - całej sytuacji tylko się przyglądał. Golkiper zawsze miał dobre stosunki z zagorzałymi kibicami Legii, więc trudno było nie odnieść wrażenia, że wybrał jedną ze stron. Pytany później o tę sytuację unikał odpowiedzi. - Nie pamiętam już, to było dawno temu - mówił w rozmowie z dziennikarzami zaledwie pół roku po tych wydarzeniach. - Serio, nie pamiętam. Zostawmy to tak - dodawał, gdy ci drążyli temat.

Okazuje się, że pamięć Boruca z upływem lat się poprawiła. W niedzielnej rozmowie z "Kanałem Sportowym" znów został poproszony o odniesienie się do tej sytuacji. - Dlaczego nie stanąłeś za drużyną? - usłyszał pytanie. I teraz był już bardziej konkretny.

- Bo ja tak samo szanuję jednych jak i drugich. Odrobinę czułem, że mam związane ręce. Nie wiem, czy jest sens... Powiem za dużo i ktoś będzie miał pretensje. Nie jest to nikomu potrzebne - stwierdził.

Ta odpowiedź nie spodobała się wielu osobom, które wyraziły swoje zdanie w serwisie X. "Szanuję jednych i drugich", no chyba jednak bardziej szanuje tych drugich, skoro pozwolił wypłacić strzały jednemu czy drugiemu z piłkarzy, nie wykorzystując swojej pozycji, by załagodzić sytuację. No ale fajny, charakterny chłopak" - skomentował dziennikarz TVP Sport Paweł Smoliński.

"Hmm, po to przyszedł do programu, aby nie odpowiadać na pytania, kiedy pojawiło się jedno trudniejsze pytanie?" - zastanawiał się jeden z komentujących. "Pokazał charakter" - stwierdził ironicznie Paweł Ożóg.

Artur Boruc w Legii rozegrał łącznie 138 spotkań, w których stracił 119 goli i zanotował 57 czystych kont. Obecnie były bramkarz reprezentacji Polski zajmuje się tworzeniem projektu GoalKeepers Federation. Boruc wspólnie z Łukaszem Fabiańskim i Wojciechem Kowalewskim będzie przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie młodym bramkarzom.