Neymar ogłosił ws. mundialu. Jasny apel do Ancelottiego

23 - już tyle lat reprezentacja Brazylii czeka na kolejne mistrzostwo świata. A przecież to najbardziej utytułowana drużyna mundialu, która po tytuł sięgała aż pięć razy (w latach 1958, 1962, 1970, 1994 oraz 2002). W pięciu ostatnich turniejach nie potrafiła jednak awansować do finału, a aż cztery razy odpadała w ćwierćfinale.

Neymar złożył obietnicę kibicom reprezentacji Brazylii. Na pewno ich ucieszy

Brazylijscy kibice wierzą, że na przyszłorocznych mistrzostwach świata, rozegranych pierwszy raz w historii w aż trzech państwach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, będzie inaczej. Wszyscy w Brazylii liczą, że drużyna pod wodzą doświadczonego, 66-letniego włoskiego trenera Carlo Ancelottiego sięgnie po upragnione złoto. Być może pomoże w tym jeden z najlepszych piłkarzy w historii brazylijskiej piłki - Neymar. 33-letni gwiazdor złożył właśnie obietnicę, która z pewnością ucieszy brazylijskich fanów.

- Zamierzamy dokonać wszystkiego, co możliwe i niemożliwe, by przywieźć Puchar Świata do Brazylii. W lipcu możecie mnie z tych słów rozliczyć. Hej Ancelotti, pomóż nam. Jeśli dojdziemy do finału, obiecuję, że strzelę gola - powiedział Neymar, cytowany przez znanego dziennikarza Fabrizio Romano w serwisie X.

Neymar może pojechać na czwarty mundial w karierze. Grał na MŚ w 2014 roku rozegranych w Brazylii, w 2018 w Rosji i w 2022 w Katarze. Neymar ostatni raz w kadrze zagrał dawno temu, bo 18 października 2023 r. w meczu z Urugwajem (0:2).

- Chcę wyjaśnić temat Neymara. Mamy grudzień, a mistrzostwa świata są w czerwcu. Kiedy ogłoszę skład w maju i jeśli Neymar zasłuży, będzie zdrowy, lepszy lub taki sam, jak inni, to zagra na mundialu. Nie jestem nikomu nic winien. Musimy myśleć o Brazylii, która może mieć, a może nie mieć Neymara czy innych zawodników - mówił Carlo Ancelotti po losowaniu grup mistrzostw świata.

W tym sezonie Neymar zagrał 28 spotkań, zdobył jedenaście bramek i miał cztery asysty. Uratował swój zespół - Santos przed spadkiem z rozgrywek.

Jego pracodawca w przyszłym sezonie wciąż nie jest pewny. Jego umowa z Santosem kończy się bowiem 31 grudnia tego roku, ale wciąż nie została przedłużona. Kilka dni temu ESPN informował jednak, że Neymar już wstępnie porozumiał się z Santosem. "Zarząd klubu i sztab Neymara doszli do porozumienia, zgodnie z którym Brazylijczyk podpisze kontrakt do mistrzostw świata" - pisał ESPN.

Bilans Neymara w reprezentacji Brazylii to: 128 spotkań, 79 goli i 59 asyst.