Flick zdecydował ws. Lewandowskiego! Oto skład Barcelony na hit La Ligi

Już wszystko jasne! Trener Hansi Flick ogłosił skład FC Barcelony na hitowo zapowiadający się wyjazdowy mecz z trzecim zespołem La Ligi - Villarrealem. Wiadomo, co z Robertem Lewandowskim.
Hansi Flick, trener Barcelony
Nie ma wątpliwości, że mecz Villarreal - FC Barcelona to wielki hit 17. kolejki La Ligi. Obie drużyny mają znakomite serie w tych rozgrywkach. FC Barcelona wygrała aż siedem spotkań z rzędu i zdobyła w nich w sumie 26 bramek! Natomiast Villarreal zwyciężył w sześciu ostatnich meczach, strzelając 15 goli. Zespół prowadzony przez Marcelino przegrał jednak dwa ostatnie pojedynki - najpierw u siebie 2:3 w Lidze Mistrzów z FC Kopenhagą, a potem sensacyjnie 1:2 na wyjeździe w 1/16 finału Pucharu Króla z drugoligowym Racingiem Santander.

Hansi Flick zdecydował. Oto skład FC Barcelony na mecz z Villarrealem

Hiszpańskie media, przewidując skład FC Barcelony, miał tylko dwie wątpliwości - czy zagra Fermin Lopez czy Marcus Rashford, oraz kto wystąpi w środku ataku - Ferran Torres czy Robert Lewandowski. Gdyby zagrał Polak, byłaby to mała niespodzianka, bo przecież nie wystąpił on w La Lidze w dwóch ostatnich meczach.

Niespodzianki jednak nie ma Flick zdecydował się w ataku na Ferrana Torresa, zajmującego drugie miejsce wśród najlepszych strzelców La Ligi. Obok niego wystąpią na skrzydłach Lamine Yamal i Raphinha. Ostatecznie w "11" wyjdzie Fermin Lopez, a nie Rashford. 

Początek spotkania Villarreal - FC Barcelona w niedzielę o godz. 16.15. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Oto skład FC Barcelony: 

  • Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Garcia, de Jong, Fermin Lopez - Yamal, Torres, Raphinha.
  • Rezerwowi: Ter Stegen, Szczęsny (bramkarze) - Jofre, Bernal, Casado, Dro, Roony, Lewandowski, Rashford.  

