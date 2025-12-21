Chcieli zapłacić Lechowi za trenera tyle, co Legia za Papszuna. Jest decyzja

Lech Poznań notuje sezon pełen wzlotów i upadków. Wzlotów, bo udało mu się awansować do ćwierćfinału Puchary Polski, a także do 1/16 finału Ligi Konferencji. Upadków, bo po drodze zaliczył kilka rozczarowujących i zaskakujących porażek, jak z Lincoln Red Imps (1:2). Dodatkowo zajmuje dopiero ósme miejsce w ekstraklasie, choć strata do lidera nie jest duża. To tylko cztery punkty. Co więcej, wielkopolanie mają o jeden mecz rozegrany mniej. Ostatnio mieli też okazję, by zgarnąć wielkie pieniądze. Odrzucili jednak ofertę. O co dokładnie chodzi?

Lech Poznań mógł zarobić ponad milion złotych. Zrezygnował. Zaskoczenie w Norwegii

Weszlo.com poinformowało, że Molde FK, które zakończyło ostatnio kampanię dopiero na 10. lokacie, chciało już teraz kupić asystenta Nielsa Frederiksena. Mowa o Sindre Tjelmelandzie. Lech nie zgodził się jednak wypuścić Norwega przed końcem kontraktu. Ich zdania nie zmieniła nawet gigantyczna oferta. Jak wielka? "Kolejorz odrzucił nawet ofertę, którą możemy porównać z ostateczną wersją porozumienia Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa w sprawie Marka Papszuna" - czytamy.

Chodzi konkretnie o kwotę rzędu 300-400 tysięcy euro, czyli ponad miliona złotych. - Sindre to profesjonalista. Umawialiśmy się na dwuletni projekt, więc go dokończy. To pokazuje też, że naprawdę chcieliśmy go zatrzymać za wszelką cenę. Mielibyśmy przecież sporą przebitkę, przystając na takie warunki, bo sami wykupiliśmy go z poprzedniego klubu - mówiła osoba orientująca się w sprawach Lecha.

Kluczowy czas przed Lechem Poznań

Jak donosi weszlo.com Tjelmeland i tak zostanie pierwszym trenerem Molde. Stanie się to dopiero po tym sezonie Ekstraklasy. Rzekomo strony doszły już do porozumienia, a nawet do podpisania kontraktu. Norweg jest asystentem w Lechu Poznań od lipca 2024 roku. Teraz przed Lechem przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2025/26, w których Tjelmeland, rzecz jasna, będzie uczestniczył. Pierwszy mecz po przerwie zimowej rozegrają 31 stycznia. I to przy Bułgarskiej. Rywal? Lechia Gdańsk. Początek o godzinie 20:15.