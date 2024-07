Znamy potencjalnych rywali Jagiellonii w el. LM. Nie jest dobrze

Jagiellonia Białystok udanie zainaugurowała w piątek rywalizację w ekstraklasie i pokonała na własnym stadionie Puszczę Niepołomice 2:0. Choć niewiele brakło, by rywale wywieźli z Podlasia remis, to w końcówce skuteczni okazali się rezerwowi - Nene oraz Lamine Diaby-Fadiga. Tym samym piłkarze Adriana Siemieńca potwierdzili dobre przygotowanie do sezonu i to, że będą zaciekle walczyć o obronę mistrzostwa Polski.

Wyzwanie przed nimi jednak wyjątkowo trudne, zwłaszcza że czeka ich też rywalizacja w eliminacjach Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz rozegrają już we wtorek, kiedy na wyjeździe zmierzą się z FK Poniewież. Rywale w poprzedniej rundzie wyeliminowali fiński HJK. Mimo to Jagiellonia będzie faworytem, zwłaszcza że aktualny mistrz Litwy zajmuje obecnie... ostatnie miejsce w tabeli ligowej i do końca będzie musiał drżeć o utrzymanie.

Zanim dojdzie do wtorkowej konfrontacji, w poniedziałek o godz. 12 odbędzie się losowanie kolejnego etapu rozgrywek. Wiadomo już, że zwycięzca rywalizacji Jagiellonia - FK Poniewież będzie miał najniższy współczynnik UEFA spośród wszystkich drużyn w trzeciej rundzie. Tym samym mistrzowie Polski po ewentualnym wyeliminowaniu litewskiego zespołu będą w kolejnych etapach nierozstawieni. Ich potencjalnymi rywalami są m.in. PAOK Saloniki, Bodo/Glimt czy Karabach Agdam.

Nie ma co ukrywać, że piłkarze trenera Siemieńca muszą liczyć na szczęście. Oczywiście, wydaje się, że najkorzystniejsze byłoby wylosowanie zwycięzcy dwumeczu między Slovanem Bratysława a słoweńskim Celje. Nie można jednak wykluczyć najgorszych scenariuszy, czyli wylosowania drużyny Tomasza Kędziory, która zmierzy się z bośniackim FK Borac Banja Luka czy Karabachu Agdam - ten z kolei zagra z mistrzem Gibraltaru Lincoln Red Imps.

Potencjalni rywale Jagiellonii Białystok w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów:

PAOK Saloniki (Grecja) - Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina)

Maccabi Tel Awiw (Izrael) - FCSB (Rumunia)

Ferencvaros (Węgry) - The New Saints (Walia)

Karabach Agdam (Azerbejdżan) - Lincoln (Gibraltar)

Slovan Bratysława (Słowacja) - Celje (Słowenia)

Bodo/Glimt (Norwegia) - RFS Ryga (Łotwa)

Pierwsze spotkanie w tegorocznej edycji LM Jagiellonia rozegra na wyjeździe we wtorek 23 lipca z FK Poniewież. Mecz rozpocznie się o godz. 17:30, a niedawno dowiedzieliśmy się, gdzie będziemy mieli okazję go obejrzeć.