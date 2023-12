Gwiazda Legii potwierdza. Chodzi o transfer

W czwartek o godzinie 18:45 Legia Warszawa podejmowała na własnym stadionie AZ Alkmaar w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Konferencji. Stołeczny zespół zaprezentował się bardzo dobrze i pewnie pokonał rywali 2:0. Na listę strzelców wpisali się Yuri Ribeiro i Blaz Kramer.

Bartosz Slisz zabrał głos po meczu z AZ. Wypowiedział się o przyszłości

Tym samym Legia zakończyła zmagania grupowe na drugim miejscu i zapewniła sobie awans do 1/16 finału Ligi Konferencji. Po meczu z AZ głos zabrał Bartosz Slisz. Zawodnik był bardzo zadowolony ze zwycięstwa, ale nie skupił się jedynie na przebiegu spotkania. Wypowiedział się również na temat przyszłości.

- Wiosna w pucharach z Bartoszem Sliszem na pokładzie? Zobaczymy. Może troszkę się podziać w tym zimowym okienku transferowym. Na pewno są jakieś zapytania i zainteresowanie co do mojej osoby. Na ten moment jednak nie odpowiem czy odejdę z Legii, bo sam tego nie wiem. Jestem w dobrej sytuacji, bo jeśli zostanę, to fajnie będzie zagrać w 1/16 Ligi Konferencji Europy i mam nadzieję, że jeszcze dalej. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, też jestem tego ciekaw - powiedział, cytowany przez portal Legionisci.com.

W ostatnim czasie w mediach pojawiają się informacje o możliwym odejściu Slisza. Zdaniem portalu Meczyki.pl pomocnikiem interesują się zespoły z Serie A, La Ligi, Bundesligi, a nawet Major League Soccer. Nie podano jednak o jakie konkretnie chodzi kluby, ale dziennikarze dodali, że piłkarz ma rozważać propozycje z Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

W bieżącym sezonie Bartosz Slisz jest bardzo ważnym piłkarzem Legii. Do tej pory rozegrał 32 mecze, w których strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty. Ekipa Kosty Runjaicia po 17 kolejkach ekstraklasy zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów.

Legia Warszawa pozna rywala w 1/16 Ligi Konferencji w poniedziałek 18 grudnia. Wówczas o godzinie 14:00 odbędzie się losowanie.