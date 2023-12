Media: To się dzieje! Oto nowy klub Piotra Zielińskiego

Latem tego roku Piotr Zieliński był o krok od przejścia do saudyjskiego Al-Ahli. Ostatecznie zdecydował się jednak pozostać w Neapolu. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu i nadal nie został przedłużony. W związku z tym wiele mówi się o odejściu Polaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjant, piłkarz, skoczek. Wszystkie oblicza nowego trenera Polek

Włoski dziennikarz nie ma wątpliwości. Zieliński przejdzie do Interu

W ostatnim czasie pojawiały się informacje o tym, że transferem Zielińskiego zainteresowany jest Inter Mediolan. Włoskie media donoszą, że ekipa z Mediolanu chciałaby zgarnąć Polaka za darmo po zakończeniu sezonu. Potwierdził to Fabio Santini, który stwierdził, że pomocnik na pewno zmieni klub latem.

- Inter pozyskał już Zielińskiego. Polak odmówił milionerom z Arabii Saudyjskiej. Powiedział również "nie" ciągłym prośbom Aurelio De Laurentiisa (prezes Napoli - przyp. red.) o przedłużenie kontraktu. Doszedł do porozumienia z Interem na dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. W pierwszych dwóch sezonach będzie zarabiał 3,5 miliona euro plus premie. Piłkarz po sezonie trafi do Mediolanu - powiedział na antenie TVPlay.

W Interze Zieliński będzie miał sporą konkurencję o grę w wyjściowym składzie. W tej ekipie w środku pola grają między innymi Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi lub Nicolo Barella.

Inter nie jest jednak jedynym klubem, który interesuje się Zielińskim. Mówi się także o możliwym przejściu Polaka do Juventusu. Zdaniem portalu TuttoJuve działacze w celu przekonania pomocnika do transferu mają wykorzystać Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika.

Piotr Zieliński w bieżącym sezonie jest podstawowym zawodnikiem Napoli. Do tej pory rozegrał 21 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst. Aktualny mistrz Włoch po 15 kolejkach zajmuje szóste miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 24 punktów. W najbliższej serii spotkań zmierzy się z Cagliari. Ten mecz odbędzie się w sobotę o godzinie 18:00.