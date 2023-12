Oto ranking UEFA po meczach Rakowa i Legii. Świetny widok [TABELA]

Za nami ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji. Zarówno Raków Częstochowa jak i Legia Warszawa miały w niej, o co grać. Mistrz Polski wciąż miał nadzieję na "spadek" do Ligi Konferencji. Ekipa z Warszawy natomiast walczyła o wyjście z grupy. Niestety tylko jedna drużyna zakończyła zmagania z podniesioną głową.

Legia z awansem. Raków żegna się z pucharami. Tak wygląda ranking UEFA

Stołeczny klub zmierzył się z AZ Alkmaar i spisał się bardzo dobrze. Pewnie wygrał 2:0 i dzięki temu zajął drugie miejsce w grupie i na wiosnę zagra w 1/16 Ligi Konferencji. Dużo gorzej zaprezentował się Raków, który na własnym stadionie przegrał aż 0:4 z grającą rezerwowym składem Atalantą. Tym samym zespół Dawida Szwargi pożegnał się z europejskimi pucharami.

Zwycięstwo Legii jest bardzo ważne również ze względu na ranking UEFA. Po pokonaniu Holendrów Polska ma na koncie 25,375 punktów i zajmuje w tym zestawieniu 20. miejsce. Wyprzedza między innymi Chorwację (24,275 punktów), której w europejskich pucharach również pozostała jedna drużyna. Tuż nad naszym krajem znajdują się Serbia i Ukraina. Wszystkie ekipy z Serbii odpadły już jednak z pucharów, więc Polska ma spore szanse na zbliżenie się do niej w rankingu.

Obecnie polskie kluby zagwarantowały 6,875 punktu, co jest drugim najlepszym wynikiem w jednym sezonie od powstania rankingu. Dzięki udanej kampanii Polska na pewno nie spadnie już poniżej 22. miejsca, co oznacza, że w sezonie 2025/26 mistrz kraju zacznie grę o Ligę Mistrzów od 2. a nie tak jak teraz 1. rundy. "To ważne, bo do udziału w fazie głównej europejskiego turnieju (co najmniej LKE) wystarczy mu pokonanie pierwszego rywala w eliminacjach elitarnych rozgrywek" - napisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Tak wygląda aktualny ranking UEFA

18. Ukraina 27,800 pkt

19. Serbia 27,775 pkt

20. Polska 25,375 pkt

21. Chorwacja 24,275 pkt

22. Cypr 22,100 pkt

Legia Warszawa pozna rywala w 1/16 Ligi Konferencji w poniedziałek 18 grudnia. Wówczas o godzinie 14:00 odbędzie się losowanie.