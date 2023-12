Potężny zarobek Rakowa w LE. Legia w LKE też zgarnęła całkiem sporo

Legia Warszawa spełniła w czwartek marzenia swoich kibiców. Ci z pewnością nie tylko pragnęli awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy, ale też rewanżu na drużynie AZ Alkmaar, głównie ze względu na skandaliczne pomeczowe zdarzenia z Holandii.Wicemistrzowie Polski ostatecznie wygrali 2:0 i zajęli 2. miejsce w swojej grupie. Tyle szczęścia nie miał Raków Częstochowa. "Medaliki" przegrały w czwartek 0:3 z Atalantą Bergamo i w grupie D Ligi Europy zajęły ostatnie miejsce. A ile tej jesieni zarobiły Legia i Raków w europejskich pucharach?

Ile zarobiła Legia Warszawa w Lidze Konferencji Europy? Ta kwota na polskie warunki to całkiem sporo

Za sam awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy Legia Warszawa zainkasowała 2,94 miliona euro, a z eliminacje ponad 1,5 miliona euro. Swój zarobek znacząco poprawiła w fazie grupowej. Za każde zwycięstwo zarobiła 0,5 miliona euro. W związku z tym, że wygrała cztery mecze, to łącznie zgarnęła 2 miliony euro. Ale to nie wszystko.

Wszak legionistom udało się wywalczyć awans. Wicemistrzowie Polski otrzymali za zajęcie drugiego miejsca 325 tysięcy euro, a do tego doszedł jeszcze bonus w postaci 300 tysięcy euro za rundę play-off. To oznacza, że Legia zarobiła łącznie do tej pory nieco ponad siedem milionów euro, ale to nie koniec, bo przecież wiosną gra także będzie się toczyć o wielkie pieniądze. W najlepszym przypadku warszawiacy mogą jeszcze zarobić ponad 10 milionów euro.

Kwoty, które Legia może zarobić w Lidze Konferencji Europy wiosną:

Wygranie Ligi Konferencji Europy: 5 mln euro

Zajęcie drugiego miejsca: 3 mln euro

Półfinał: 2 mln euro

Ćwierćfinał: 1 mln euro

1/16 finału: 600 000 euro

Ile zarobił Raków Częstochowa w Lidze Europy? Za porażki nie można zgarnąć zbyt wiele

Raków Częstochowa zaczynał grę w Europie od eliminacji do Ligi Mistrzów. Tam w ostatniej rundzie uległ FC Kopenhadze, co oznaczało jego "spadek" do Ligi Europy. Mimo to zarobił wówczas za eliminacje pięć milionów euro i awans do fazy grupowej LE kolejne 3,63 miliona.

W grupie częstochowianom jednak się nie wiodło. Za zwycięstwo mogli liczyć na 630 tysięcy euro, a za remis 210 tysięcy. Mistrzom Polski udało się tylko raz wygrać i raz zremisować, co złożyło się na zarobek 840 tysięcy euro. To oznacza, że "Medalikom" w tym sezonie "pucharowym" udało się zainkasować łącznie, aż ponad dziewięć milionów euro, co jest potężnym zastrzykiem gotówki dla tego klubu.

Mimo to warto podkreślić, że przy wyłączeniu eliminacji, to Legia zarobiła więcej za fazę grupową europejskich pucharów. Warszawiakom wypłacono 3,625 miliona euro przy ledwie 840 tysiącach Rakowa.