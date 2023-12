Szykuje się transfer gwiazdy Legii. To ostatnia szansa, by na nim zarobić

Trudno dziś wyobrazić sobie pierwszy skład Legii Warszawa bez Bartosza Slisza. Ale bardzo możliwe, że Kosta Runjaić będze musiał budować zespół w 2024 r. bez polskiego pomocnika. Zanotował w tym sezonie serię udanych meczów, co przełożyło się na zainteresowanie z klubów zachodnich lig. Slisz dostał konkretne oferty i niewykluczone, że odejdzie z Legii już zimą. To też ostatnia okazja dla stołecznych, by na nim zarobić.

