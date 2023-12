Burza w Barcelonie. Chodzi o Xaviego. "Do śmierci"

- To normalne, że się martwię. Zespół nie czuje się dobrze. Nie możesz czuć się dobrze, kiedy w ostatnie dwa mecze przegrywasz. Musimy się poprawić. Stwarzamy sobie dużo okazji, ale nie jesteśmy skuteczni. Mogliśmy wyciągnąć z tego meczu coś więcej, ale tego nie zrobiliśmy, więc musimy być wobec siebie krytyczni - mówił Xavi Hernandez po środowej przegranej FC Barcelony z Royal Antwerp 2:3 w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Co prawda Katalończycy z pierwszego miejscu awansowali do 1/8 finału rozgrywek, ale w ostatnich dwóch meczach ponieśli dwie bramki, tracąc przy tym aż siedem bramek.

Ostatnich dziesięć spotkań FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach to pięć wygranych, cztery porażki i remis. Nic więc dziwnego, że atmosfera wokół zespołu stała się bardzo napięta i każda wpadka generuje wiele emocji i komentarzy. "Barcelona jest w ruinie", "Upadek", "Zbiorowe samobójstwo - tak hiszpańskie media określały mistrzów Hiszpanii po ostatniej przegranej.

Piłkarze FC Barcelony wspierają Xaviego Hernandeza. "Łatwo go krytykować"

Nieprzekonujące wyniki i napięta atmosfera mogą budzić pytania, co do pozycji Xaviego w Barcelonie. Chociaż władze klubu ciągle wierzą w szkoleniowca, to pytanie jak jest z zawodnikami? Aktualne wypowiedzi wskazują na to, że na razie nie ma rozłamu między piłkarzami a sztabem szkoleniowym.

- Jesteśmy z trenerem i jego sposobem na grę do śmierci. Łatwo jest go krytykować, ale na boisku jesteśmy my, piłkarze - powiedział Ferran Torres cytowany przez "Sport". - Wiemy, jak jest w Barcelonie. Próbują nas zniszczyć, wpłynąć na nas, ale nie odwrócimy tę sytuację. Zawsze dużo mówi się na zewnątrz, ale musimy z tym żyć.

- Jesteśmy pierwszymi, którzy są rozczarowani tą porażką. Musimy się poprawić. Już w weekend czeka nas kolejny trudny mecz - dodawał Hiszpan, odnosząc się do wyjazdowego spotkania z Valencią.

Będzie to przedostatni mecz FC Barcelony w tym roku w rozgrywkach ligowych. Ostatnim będzie domowa potyczka z Almerią. Aktualnie zespół Xaviego zajmuje czwarte miejsce w La Liga i traci siedem punktów do pierwszej Girony.