Najlepszy piłkarz ekstraklasy stał się wielkim rozczarowaniem. Teraz oficjalnie wraca

- Wróciłem do domu i cieszę się, że tak się stało. Byłem tutaj szczęśliwy i jestem pewien, że teraz też tak będzie. Cały czas śledziłem wyniki Piasta, więc jestem na bieżąco z sytuacją zespołu. Przez ten czas sporo się zmieniło, jest wielu nowych zawodników, ale są też dobrze mi znane nazwiska, jak na przykład Kuba Czerwiński, Tom Hateley czy Kuba Szmatuła - powiedział Jorge Felix po podpisaniu kontraktu z Piastem.

Odchodził z ekstraklasy jako gwiazda

Felix po raz pierwszy do Piasta trafił w lipcu 2018 roku. Przenosił się wtedy z hiszpańskiej Lleidy Esportiu, która grała trzeciej lidze i kosztował zaledwie 25 tys. euro. To jednak wystarczyło na ekstraklasę, bo na polskich boiskach Hiszpan szybko stał się gwiazdą. Z Piastem już w pierwszym sezonie wywalczył mistrzostwo Polski, w kolejnym zajął trzecie miejsce w lidze, a do tego został wybrany najlepszym piłkarzem roku w ekstraklasie.

I dwa lata temu odchodził jako gwiazda. W rozmowie z hiszpańskim portalem tercerequipo.com sam wtedy otwarcie przyznawał, że może przebierać w ofertach. - Chcą mnie drużyny m.in. z Grecji, Turcji, Korei Płd., USA czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - wymieniał Felix. - Mam też opcję pozostania w Polsce, bo interesuje się mną Legia Warszawa - dodawał.

W Turcji okazał się wielkim rozczarowaniem

To zainteresowanie Felixem nie dziwiło, bo w sezonie 2019/2020 zdobył 19 bramek w 39 meczach, dołożył do tego pięć asyst. Do tego był do wzięcia za darmo, bo akurat wygasał jego kontrakt z Piastem. Nie wybrał jednak Legii, a Turcję - Sivasspor, gdzie szybko okazał się ogromnym rozczarowaniem.

Szczególnie w pierwszym sezonie, w którym Felix z gwiazdy ekstraklasy niemal od razu stał się głębokim rezerwowym. W lidze tureckiej w podstawowym składzie wystąpił tylko raz - w pierwszej kolejce przegranego meczu z Alanyasporem (0:2), po czym już w przerwie został zmieniony. Nie pomogło nawet to, że jego drużyna grała wtedy na trzech frontach, bo rywalizowała także w pucharze Turcji oraz fazie grupowej Ligi Europy, gdzie mierzyła się z Villarreal, Maccabi Tel Awiw oraz Karabachem Agdam.

"Nie działaliśmy impulsywnie"

W kolejnym sezonie wcale nie było lepiej, bo Felix rozegrał 906 minut (na 4 tys. możliwych) i tylko w dwóch meczach zagrał od deski do deski. Latem odszedł z klubu i znowu stał się wolnym zawodnikiem, z czego teraz skorzystał Piast. - Jakość i poziom sportowy Jorge zdążyliśmy poznać przy okazji jego pierwszego pobytu w Gliwicach. To miejsce, otoczenie i klimat służą zawodnikowi, a jego gra służy zespołowi. Jorge zdecydował się na powrót do Gliwic, co również potwierdza, jak dobrze nas wspomina i jak dobrze czuje się przy Okrzei - mówi prezes Piasta Grzegorz Bednarski.

- Nie działaliśmy impulsywnie, tylko od dłuższego czasu prowadziliśmy rzeczowe rozmowy, które zakończyły się powodzeniem i Felix ponownie będzie występował w Piaście. Sprowadziliśmy go cztery lata temu i cieszymy się, że po dwóch latach od odejścia wraca do nas. Liczymy, że nawiąże grą do swojego poprzedniego pobytu tutaj, a może nawet zaprezentuje jeszcze wyższy poziom - dodał dyrektor sportowy Bogdan Wilk.

Felix podpisał kontrakt do czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Najbliższa okazja, by znowu przypomnieć o sobie kibicom już w piątek - w Warszawie, gdzie Piast zmierzy się z Legią. Początek spotkania o 20.30.