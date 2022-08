Lech Poznań chciał oskubać lidera Ekstraklasy. Jest odpowiedź

Lech Poznań zajmuje ostatnie miejsce w tabeli po rozpoczęciu nowego sezonu Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Johna van den Broma przegrał 0:2 ze Stalą Mielec, a w miniony weekend uległ 1:3 Wiśle Płock i ewidentnie potrzebuje wzmocnień. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że "Kolejorz" chce sięgnąć właśnie po jednego z zawodników Wisły. Chodzi o Łukasza Sekulskiego.

Jak poinformował we wtorek "Przegląd Sportowy", negocjacje między klubami oficjalnie się rozpoczęły, a napastnik otrzymał ofertę kontraktu ważnego do końca czerwca 2025 roku (dokładnie taką samą umowę ma w Płocku). Propozycja Lecha miała nie spełnić oczekiwań piłkarza, w szczególności pod kątem finansowym.

Wygląda na to, że temat skończył się równie szybko, jak się zaczął. Tak informuje serwis weszlo.com, który cytuje prezesa Wisły, Tomasza Marca. – Nie dostaliśmy od Lecha oficjalnej oferty w sprawie Łukasza. To było zapytanie. Przedstawiliśmy drugiej stronie nasze oczekiwania i temat się chyba skończył, bo nie usłyszeliśmy nic więcej. O kwotach nie będę nic mówił. Łukasz jest płocczaninem utożsamia się z miastem i klubem. Latem były dla niego ciekawe propozycje, a mimo to zdecydował się przedłużyć z nami umowę. To jeden z naszych kluczowych graczy – powiedział.

"Weszło" dodaje, że Sekulski latem odrzucił propozycję z Bliskiego Wschodu, bo chciał zostać w rodzinnym Płocku. Niedawno przedłużył z klubem kontrakt do 2025 roku. Biorąc to pod uwagę można wnioskować, że jego transfer jest bardzo mało prawdopodobny.

Lech Poznań ma teraz w kadrze czterech napastników: 29-letniego Mikaela Ishaka, 32-letniego Artura Sobiecha, 20-letniego Filipa Szymczaka oraz 18-letniego Norberta Pacławskiego. Jak dotąd bramki w tym sezonie strzelał tylko Ishak, odpowiednio z Karabachem Agdam (1:0) i Dinamem Batumi (5:0). Z kolei Łukasz Sekulski strzelił gola Lechii Gdańsk (3:0) i asystował przy trafieniu Davo w starciu z Wartą Poznań (4:0). 31-latek ma za sobą dobry poprzedni sezon, gdzie strzelił 13 goli w 28 meczach Ekstraklasy.