Na co stać Legię? Kosowski wskazuje jej miejsce. Boleśnie

Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon Ekstraklasy od remisu 1:1 z Koroną Kielce i zwycięstwem 2:0 nad Zagłębiem Lubin. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia otrzymał pierwszy cios w trzeciej kolejce, gdzie przegrał aż 0:3 z Cracovią. Mimo że trener Legii zauważa tu pozytywy, to nie brakuje negatywnych opinii. "Kompletnie nie wiem, za co można pochwalić Legię jako zespół. Nie rozumiem, po co Runjaic zaklina rzeczywistość i twierdzi, że jest postęp?" - pisał Dariusz Dziekanowski.

Kamil Kosowski odniósł się do postawy Legii Warszawa w najnowszym felietonie dla "Przeglądu Sportowego". Były reprezentant Polski uważa, że stołeczny klub nie ma dużych szans na to, żeby włączyć się w walkę o mistrzostwo Polski. "Jeżeli ktoś przed sezonem sądził, że Legia będzie wracała do walki o mistrzostwo, to - niestety - na ten moment musi te myśli schować głęboko do szuflady, bo w obecnej chwili wygląda na to, że Legia będzie ligowym średniakiem. Nikt jej punktów za darmo nie da" - stwierdził.

Kosowski nie ma też wątpliwości, kto będzie kluczowym piłkarzem Legii w tym sezonie Ekstraklasy. "Zastanawiam się, kiedy Josue zacznie pokazywać talent i jakość, które niewątpliwie posiada. W aktualnym momencie budowy zespołu to na nim spoczywa duża odpowiedzialność. On musi zacząć dla Legii strzelać gole i asystować, bo nie jest to piłkarz, który ma tylko ładnie się prezentować, a później nie będzie mógł się pochwalić statystykami" - dodaje były piłkarz Wisły Kraków. Po odejściu Mateusza Wieteski to właśnie Josue jest kapitanem Legii Warszawa.

"Coraz częściej zespoły podchodzą do spotkań z Wojskowymi w ten sposób, że jeśli nie teraz, to kiedy z Legią wygrać? Będą to trudne chwile dla prezesa Dariusza Mioduskiego, bo Kosta Runjaic potrzebuje czasu na zbudowanie drużyny i cierpliwości, a tej właścicielowi Legii w poprzednich latach często brakowało" - skwitował Kamil Kosowski. Kolejnym rywalem Legii Warszawa w Ekstraklasie będzie Piast Gliwice - to spotkanie odbędzie się w piątek 5 sierpnia o godzinie 20:30.