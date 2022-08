Znamy rywali polskich drużyn w 4. rundzie el. LKE. Lech znakomicie, Raków fatalnie

Zarówno Lech Poznań, jak i Raków Częstochowa bez większych problemów wywalczyły awans do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Mistrzowie Polski okazali się lepsi w dwumeczu od gruzińskiego Dinama Batumi (5:0 i 1:1), natomiast zespół prowadzony przez Marka Papszuna wygrał oba spotkania z Astaną (5:0 i 1:0). Teraz Lech zagra z islandzkim Vikingurem Reykjavik, a Rakowa czekają mecze ze Spartakiem Trnava. W przypadku wygranej polskim zespołom zostaną tylko dwa mecze do fazy grupowej LKE.

Znamy rywali polskich zespołów w IV rundzie LKE. Lech Poznań łatwiej, Raków Częstochowa trudniej

Teoretycznie Lech Poznań mógł trafić w losowaniu na dużo łatwiejszych rywali ze względu na to, że jest mistrzem Polski i wylądował w grupie mistrzowskiej. Tym samym zespół prowadzony przez Johna van den Broma uniknął mocniejszych zespołów i trafi na drużynę, która przegra III rundę eliminacji do Ligi Europy. W przypadku wyeliminowania Vikinguru Reykjavik Lech Poznań zagra z przegranym zespołem z pary Malmoe FF (Szwecja) - Dudelange (Luksemburg). Pierwsze spotkanie odbędzie się w stolicy Wielkopolski.

Oba zespoły mają dobre wspomnienia z ostatnich meczów z polskimi zespołami w europejskich pucharach. Malmoe wygrało 2:0 z Cracovią w I rundzie el. Ligi Europy w sezonie 2020/2021, natomiast Dudelange wyeliminowało Legię Warszawa w III rundzie el. LE w sezonie 2018/2019 - wtedy zespół z Luksemburga zremisował 2:2 u siebie i wygrał 2:1 w Warszawie.

Raków Częstochowa będzie miał dużo trudniejsze zadanie, ponieważ zagra ze zwycięzcą dwumeczu Slavia Praga (Czechy) - Panathinaikos Ateny (Grecja). Tak jak w przypadku Lecha, pierwszy mecz tej rundy odbędzie się w Polsce. Slavia jest zespołem z trzecim najwyższym współczynnikiem w tej rundzie LKE (wyższy ma tylko Villarreal i FC Basel), a dodatkowo jest ćwierćfinalistą poprzedniej edycji tych rozgrywek. Wtedy lepszy okazał się Feyenoord Rotterdam, który ostatecznie dotarł do finału. W nim lepsza okazała się jednak AS Roma z Nicolą Zalewskim w składzie.

W tym wypadku kibiców może pozytywnie nastrajać postawa Legii Warszawa z poprzedniego sezonu, która zremisowała 2:2 na wyjeździe, a na własnym stadionie wygrała 2:1 po dwóch bramkach Mahira Emreliego. Wtedy mecz ustawiła czerwona kartka dla Tomasa Holesa, który bestialsko zaatakował Andre Martinsa. Z kolei Panathinaikos gra w eliminacjach europejskich pucharów po raz pierwszy od pięciu lat. Ich ostatnia rywalizacja z polskim zespołem miała miejsce w sezonie 2005/2006, gdzie w III rundzie el. Ligi Mistrzów rywalem była Wisła Kraków. Wtedy krakowianie wygrali u siebie 3:1, ale w rewanżu w Atenach ulegli 1:4 po dogrywce.

Mecze Rakowa Częstochowa ze Spartakiem Trnava i Lecha Poznań z Vikingurem Reykjavik w III rundzie el. Ligi Konferencji Europy odbędą się w czwartki 4 i 11 sierpnia. W przypadku zwycięstw polskie zespoły zagrają decydujące mecze o fazę grupową Ligi Konferencji Europy odpowiednio 18 i 25 sierpnia. Oficjalne losowanie grup LKE przewidziane jest na 26 sierpnia i godzinę 14:30.