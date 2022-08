Piast Gliwice ściąga starego znajomego. Jorge Felix bardzo bliski powrotu

Po udanych dwóch sezonach w Polsce, w 2020 roku hiszpański ofensywny pomocnik przeniósł się do Turcji, gdzie liczył na grę na wyższym poziomie. Nie zdołał jednak podbić nowej ligi i wszystko wskazuje na to, że zanotuje głośny powrót.

Jorge Felix bliski gry w Piaście Gliwice

Po wywalczeniu z Sivassporem Pucharu Turcji Felix 1 lipca stał się wolnym zawodnikiem. Nie chciał jednak od razu szukać nowego klubu - na początku ubiegłego miesiąca Hiszpan wziął ślub i najprawdopodobniej najpierw postanowił poświęcić się rodzinie, a dopiero potem zająć się swoją karierą.

Portal Weszło informuje, że bardzo bliskie jest potwierdzenie pogłosek, o których mówiło się od kilku tygodni. Felix jest już ponoć w Gliwicach, gdzie w najbliższym czasie ma przejść testy medyczne, a następnie podpisał kontrakt z Piastem jako wolny zawodnik.

Początkowo spekulowano, że potencjalny powrót Felixa do Piasta będzie się wiązał z odejściem Damiana Kądziora. Póki co mało na to wskazuje. Wydawało się, że Lech Poznań nie odpuści negocjacji i ostatecznie sprowadzi 30-latka, ale na ten moment rozmowy stanęły w martwym punkcie.

Jorge Felix wraca do Ekstraklasy

Jorge Felix rozpoczął pierwszy epizod w Ekstraklasie w 2018 roku, kiedy to przenosił się z hiszpańskiej Lleidy Esportiu do Piasta Gliwice za jedynie 25 tysięcy euro. W klubie spędził tylko dwa lata, ale w tym czasie zdążył wypracować sobie świetną markę. Łącznie rozegrał 74 mecze, w których strzelił 25 bramek i zanotował dziewięć asyst. Szczególnie udany był dla niego ligowy sezon 2019/20, który zakończył z 16 trafieniami i został wybrany piłkarzem roku.

W sierpniu 2020 roku Felix odszedł do tureckiego Sivassporu, gdzie jednak nie zdołał pokazać dyspozycji, którą czarował na polskich boiskach. W obu sezonach w Turcji rozegrał po 20 meczów, z czego najczęściej wchodził na boisko z ławki rezerwowych i ani razu nie trafił do siatki. Wraz z końcem ostatniego sezonu odszedł z klubu.

Przed transferem do Polski, Jorge Felix spędził całą karierę na niższych szczeblach rozgrywkowych w Hiszpanii. Grę w piłkę nożną zaczynał w młodzieżowym zespole Atletico Madryt, a w kolejnych latach grał w takich zespołach, jak Colonia Moscardó, Getafe B, Alcorcon B, Trival Valderas, Rayo Majadahonda i Lleida Esportiu.