Legia Warszawa potwierdza transferowy hit! Zostały już tylko testy medyczne

- Joel Valencia, aktualny piłkarz angielskiego Brentford FC, w czwartek i piątek odbędzie testy medyczne, po których podpisze z Legią Warszawa umowę wypożyczenia - informują mistrzowie Polski.

Joel Valencia to najlepszy piłkarz ekstraklasy w sezonie 2018/19, w którym został mistrzem Polski w barwach Piasta Gliwice. Ekwadorczyk miał bardzo duży wkład w sukces zespołu Waldemara Fornalika, strzelając sześć goli i notując sześć asyst.

Po zakończeniu tamtego sezonu Valencia na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Brentford FC. Ekwadorczyk nie poradził sobie jednak na Wyspach. W poprzednich rozgrywkach zaliczył 19 meczów w Championship, przebywając na boisku przez zaledwie 317 minut. W tym czasie 25-latek strzelił jednego gola.

Ile Legia za niego zapłaci?

To jeszcze nieoficjalne informacje, ale według Piotra Koźmińskiego z "Super Expressu" Legia nie zapłaci za to wypożyczenie ani złotówki. W tym momencie trwa dopinanie ostatnich formalności, bo oba kluby osiągnęły już pełne porozumienie. Valencia będzie szóstym transferem do drużyny Aleksandara Vukovicia. Wcześniej do klubu trafili: Artur Boruc, Filip Mladenović, Josip Juranović, Bartosz Kapustka oraz Rafael Lopes.

