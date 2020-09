Lech Poznań szykuje kolejny transfer! Awwad to nie koniec. Nagła ofensywa

Sprowadzenie napastnika było największym priorytetem Lecha Poznań w letnim oknie transferowym. Szefowie "Kolejorza" za wszelką cenę chcieli zastąpić Christiana Gytkjaera, który przeniósł się do włoskiej Monzy. W środę Lech poinformował, że wypożyczył z opcją pierwokupu Mohammada Awwada z Maccabi Hajfy. Jak informuje klub w oficjalnym komunikacie, przyszedł po to, "by zwiększyć rywalizację w linii ataku i podjąć walkę o miejsce w składzie z dwoma innymi napastnikami już znajdującymi się w kadrze Kolejorza - Mikaelem Ishakiem (także sprowadzonym latem) i Filipem Szymczakiem".

Dwóch to za mało. Lech Poznań szykuje transfer kolejnego napastnika

To jednak nie wszystko. Jak informuje Jerzy Chwałek, do Lecha trafić ma także Nika Kaczarawa, który w przeszłości był piłkarzem Korony Kielce. - Nika Kaczarawa z cypryjskiego Anorthosis blisko Lecha Poznań - wypożyczenie do końca sezonu. Do uzgodnienia kwestia wysokości jego zarobków w Lechu. Sprawa może być dograna już jutro [w czwartek]. Według tego samego źródła, wcześniej o Kaczarawę zabiegała Pogoń Szczecin - napisał na Twitterze dziennikarz "Super Expressu".

Kaczarawa grał w Polsce w sezonie 2017/18, gry trafił na wypożyczenie z FK Rostów do Korony Kielce. W barwach kieleckiego zespołu rozegrał 29 spotkań, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył osiem asyst. 26-latek od lipca 2018 roku jest zawodnikiem Anorthosisu, dla którego przez ostatnie dwa lata strzelił 10 goli i zaliczył 12 asyst w 44 meczach.

