PSG planuje zadziwiający transfer. Miał być gwiazdą w Chinach, ale chce wrócić

Stephan "El Faraon" Shaarawy to wychowanek Genoi, ale popularność zdobył, jako piłkarz Milanu, dla którego w latach 2011-15 rozegrał 102 mecze, strzelił 27 goli i zanotował 13 asyst. Sezon 2015-16 spędził na wypożyczeniu w AS Monaco, ale tam Włoch egipskiego pochodzenia nie zachwycał. Dobre recenzje zbierał za to w Romie, dla której zdobył 40 bramek i zaliczył 25 asyst. Rzymski klub w styczniu 2019 roku sprzedał go do Chin za 16 milionów euro.

27-latek reprezentując Shanghai Shenhua miał stać się gwiazdą ligi, ale gra poniżej oczekiwań. Podobno też nie czuje się najlepiej w obcym kulturowo miejscu i myśli o powrocie do Europy. Sytuację chce wykorzystać Paris Saint Germain. Włoch wyceniany jest 12 milionów euro, a może grać na niemal wszystkich ofensywnych pozycjach. I właśnie wszechstronność napastnika sprawia, że Leonardo, dyrektor sportowy PSG, poważnie rozważa jego transfer.

Chociaż El Shaarawy gra na peryferiach wielkiego futbolu, to selekcjoner Roberto Mancini wciąż mu ufa i co jakiś czas powołuje go do kadry.

