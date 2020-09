Transferowy hit Legii Warszawa! Wielki powrót do ekstraklasy

Joel Valencia to najlepszy piłkarz ekstraklasy w sezonie 2018/19, w którym został mistrzem Polski w barwach Piasta Gliwice. Ekwadorczyk miał bardzo duży wkład w sukces zespołu Waldemara Fornalika, strzelając sześć goli i notując sześć asyst.

Po zakończeniu tamtego sezonu Valencia na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do angielskiego klubu Brentford FC. Ekwadorczyk nie poradził sobie jednak na Wyspach. W poprzednich rozgrywkach zaliczył 19 meczów w Championship, przebywając na boisku przez zaledwie 317 minut. W tym czasie 25-latek strzelił jednego gola.

Joel Valencia trafi do Legii Warszawa

W poniedziałek Piotr Koźmiński z "Super Expressu" poinformował, że kolejny sezon Valencia spędzi w Legii Warszawa. Ekwadorczyk trafi do stoli na zasadzie rocznego wypożyczenia. Mistrzowie Polski nie będą mieli opcji pierwokupu zawodnika, jednak wynegocjowali z Anglikami procent od kolejnej sprzedaży piłkarza. Jak czytamy w "Super Expressie" jest to nagroda "w uznaniu za udział w jego rozwoju. Bo Anglicy są przekonani, że w barwach mistrza Polski Ekwadorczyk będzie grał regularnie i podniesie swoją wartość".

Legia nie zapłaci za to wypożyczenie ani złotówki. W tym momencie trwa dopinanie ostatnich formalności, bo oba kluby osiągnęły już pełne porozumienie. Valencia będzie szóstym transferem do drużyny Aleksandara Vukovicia. Wcześniej do klubu trafili: Artur Boruc, Filip Mladenović, Josip Juranović, Bartosz Kapustka oraz Rafael Lopes.

