Morawiecki wrócił do afery premiowej. "Muszę wziąć na siebie część winy"

Mundial w Katarze w 2022 roku przyniósł reprezentacji Polski najlepszy wynik od 36 lat. Podopieczni trenera Czesława Michniewicza rozpoczęli turniej od remisu 0:0 z Meksykiem, następnie 2:0 pokonali Arabię Saudyjską, a na zakończenie zmagań grupowych przegrali z późniejszym mistrzem świata, Argentyną 0:2. Takie wyniki pozwoliły uzyskać pierwszy od 1986 roku awans z grupy na mistrzostwach świata. W 1/8 finału zbyt mocna okazała się Francja, która triumfowała 3:1. Mimo dobrych wyników sportowych pijar wokół kadry był fatalny, a po turnieju PZPN pożegnał się z trenerem Michniewiczem.

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Afera premiowa była gwoździem do trumny kadry Michniewicza

Kibice mimo dobrych wyników, narzekali na fatalny styl gry zespołu trenera Michniewicza. Gwoździem do trumny było jednak to, co działo się poza boiskiem. Piłkarze i sztab otrzymali od ówczesnego premiera, Mateusza Morawieckiego propozycję dodatkowych premii (co najmniej 30 mln złotych) w przypadku wyjścia z grupy. Sytuacja nie tylko oburzyła fanów, ale również wywołała konflikt wśród samych zawodników i członków sztabu, kłócących się o podział pieniędzy.

- Jest odprawa, trener wyprasza sztab, zostaje z zawodnikami i zaczyna snuć różne opowieści. Dochodzi do sytuacji, w której zawodnicy stawiają się trenerowi. Michniewicz chciał podziału po równo, a piłkarze tłumaczyli, że już wszystko ustalili. To była bardzo nieprzyjemna sytuacja - mówił w poprzednim roku autor książki "Lewandowski. Prawdziwy", Sebastian Staszewski.

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Morawiecki wprost o aferze premiowej. "Żałuję, że jako Adam podałem to jabłko Ewie"

W rozmowie na Kanale Zero do sytuacji wrócił ówczesny premier, Mateusz Morawiecki. Polityk przyznał, że czuje się odpowiedzialny za skandaliczną sytuację.

- Żałuję, że jako Adam podałem to jabłko Ewie, że podyktowałem karnego w meczu z Austrią, ale tutaj muszę wziąć na siebie część winy - powiedział Kanałowi Zero Morawiecki.

- To był błąd? - dopytał dziennikarz.

- Tak - odpowiedział krótko były premier.

22 grudnia 2022 roku, zaledwie 18 dni po ostatnim meczu biało-czerwonych na mundialu PZPN wydał oficjalny komunikat o nieprzedłużeniu kontraktu z trenerem Czesławem Michniewiczem.