Morawiecki wrócił do afery premiowej. "Muszę wziąć na siebie część winy"

Mundial w Katarze w 2022 roku przyniósł reprezentacji Polski najlepszy wynik od 36 lat. Podopieczni trenera Czesława Michniewicza rozpoczęli turniej od remisu 0:0 z Meksykiem, następnie 2:0 pokonali Arabię Saudyjską, a na zakończenie zmagań grupowych przegrali z późniejszym mistrzem świata, Argentyną 0:2. Takie wyniki pozwoliły uzyskać pierwszy od 1986 roku awans z grupy na mistrzostwach świata. W 1/8 finału zbyt mocna okazała się Francja, która triumfowała 3:1. Mimo dobrych wyników sportowych pijar wokół kadry był fatalny, a po turnieju PZPN pożegnał się z trenerem Michniewiczem.
Kibice mimo dobrych wyników, narzekali na fatalny styl gry zespołu trenera Michniewicza. Gwoździem do trumny było jednak to, co działo się poza boiskiem. Piłkarze i sztab otrzymali od ówczesnego premiera, Mateusza Morawieckiego propozycję dodatkowych premii (co najmniej 30 mln złotych) w przypadku wyjścia z grupy. Sytuacja nie tylko oburzyła fanów, ale również wywołała konflikt wśród samych zawodników i członków sztabu, kłócących się o podział pieniędzy.
- Jest odprawa, trener wyprasza sztab, zostaje z zawodnikami i zaczyna snuć różne opowieści. Dochodzi do sytuacji, w której zawodnicy stawiają się trenerowi. Michniewicz chciał podziału po równo, a piłkarze tłumaczyli, że już wszystko ustalili. To była bardzo nieprzyjemna sytuacja - mówił w poprzednim roku autor książki "Lewandowski. Prawdziwy", Sebastian Staszewski.
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W rozmowie na Kanale Zero do sytuacji wrócił ówczesny premier, Mateusz Morawiecki. Polityk przyznał, że czuje się odpowiedzialny za skandaliczną sytuację.
- Żałuję, że jako Adam podałem to jabłko Ewie, że podyktowałem karnego w meczu z Austrią, ale tutaj muszę wziąć na siebie część winy - powiedział Kanałowi Zero Morawiecki.
- To był błąd? - dopytał dziennikarz.
- Tak - odpowiedział krótko były premier.
22 grudnia 2022 roku, zaledwie 18 dni po ostatnim meczu biało-czerwonych na mundialu PZPN wydał oficjalny komunikat o nieprzedłużeniu kontraktu z trenerem Czesławem Michniewiczem.