51-krotny reprezentant chce wrócić do kadry. Tak zamierza przekonać Urbana

- Przemek ostatnio miał problemy ze zdrowiem, leczył kontuzję i doszliśmy do wniosku, że czas dać szansę jakiemuś młodemu zawodnikowi - mówił w listopadzie zeszłego roku Jan Urban. W ten sposób selekcjoner reprezentacji Polski wyjaśnił, dlaczego nie powołał na zgrupowanie Przemysława Frankowskiego. Wcześniej piłkarz Stade Rennes był niemal etatowym kadrowiczem. Od tamtej pory do drużyny narodowej wciąż jednak nie wrócił.

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Od października nie ma go kadrze Urbana. "Selekcjoner wie..."

Urban nie powołał go ani na marcowe baraże, ani na ostatnie mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. Kibice mogli się więc zastanawiać, czy zupełnie nie zrezygnował już z 31-latka. Sam zawodnik pytany był więc, czy nadal ma kontakt ze sztabem reprezentacji. - Tak, jak najbardziej. Selekcjoner wie, jak wygląda moja sytuacja. Dla mnie najważniejszy był powrót do pełnego zdrowia. Teraz wszystko zależy od mojej gry w klubie - wyjaśnił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Jak zapewniał, jego absencja w kadrze wynikała po prostu ze względów zdrowotnych. - Poprzedni sezon był bardzo trudny, zwłaszcza druga część, bo wiosną niewiele grałem z powodu kontuzji. Nigdy w tak krótkim czasie nie miałem tylu problemów mięśniowych. To był ciężki okres, który mnie wiele nauczył - mówił i wyjaśnił, że doskwierały mu urazy łydek.

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Frankowski jasno ws. powrotu do kadry. "Mam więc jeszcze większą motywację"

Frankowski rzeczywiście w 2026 r. rozegrał tylko siedem meczów, z czego tylko trzy pierwsze w pełnym wymiarze czasowym. A to przyczyniło się to tego, że po raz ostatni w narodowych barwach mogliśmy go oglądać na początku października zeszłego roku w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0). - To prawda, że trochę mnie już w kadrze nie było. Mam więc jeszcze większą motywację, żeby wrócić i być jej ważną częścią. Moja droga do reprezentacji wiedzie przez dobre występy w Stade Rennes - stwierdził na koniec.

Wydaje się, że po letniej przerwie Frankowski powinien już grać znacznie więcej. Jego Rennes będzie bowiem rywalizowało nie tylko w Ligue 1 i Pucharze Francji, ale też w Lidze Europy. Sam zawodnik czuje się zaś coraz lepiej. Pierwsza okazja na ewentualny powrót do kadry nadarzy się dopiero pod koniec września. Wtedy to Polacy zagrają w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz ze Szwecją.