Lewandowski opuści mecz reprezentacji? Specjalna prośba do Urbana

Początek historii Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej lidze Major League Soccer nie należy do udanych, choć kapitan reprezentacji Polski jeszcze nie zadebiutował w nowej drużynie. Do aktualnych przeszkód i problemów właśnie doszedł kolejny.

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Kolizja terminów spotkań Chicago Fire i reprezentacji. Co na to PZPN?

Mało efektowna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach klubu, przełożony możliwy debiut "Lewego" w Chicago Fire, brak wystarczającej liczby koszulek dla kibiców z nazwiskiem Polaka na plecach - tak wygląda początek przygody 37-latka w Stanach Zjednoczonych.

Premierowe zetknięcie Lewandowskiego z ligą MLS zostało przełożone i bardzo dobrze. Warunki atmosferyczne w Chicago nie pozwalały na rozegranie tego spotkania. Gorzej, że nowy termin starcia z Vancouver Whitecaps został wyznaczony na 6 października, a więc zaledwie dzień po wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów.

Polaków czekają aż cztery spotkania podczas najbliższego zgrupowania kadry: domowy z Bośniakami (25 września), wyjazdowy ze Szwecją (28 września), z Rumunią na własnym terenie (2 października) oraz wspomniany wyjazd do Bośni (5 października).

Jeśli Robert Lewandowski zdecyduje się kontynuować karierę reprezentacyjną, wówczas jego nowy klub będzie starał się o wcześniejsze zwolnienie Polaka tak, by mógł zagrać z Vancouver.

"Amerykańskiemu klubowi bardzo zależy, żeby Lewandowski zagrał w przełożonym meczu 6 października. Gwiazdą drużyny Vancouver Whitecaps jest Thomas Mueller, czyli dawny kolega polskiego napastnika z Bayernu Monachium i wokół tego spotkania po latach oba kluby zrobiły cały marketing. Fire miało już sprzedane czterdzieści tysięcy biletów. To dwa razy więcej niż średnio przychodzi na mecze drużyny z Chicago" - informuje portal Weszło.

Nadzieję, że dojdzie do kompromisu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz selekcjonerem Janem Urbanem wyraził trener Fire, Gregg Berhalter.

- Miejmy nadzieję, że uda się porozumieć z selekcjonerem reprezentacji Polski i że pozwoli on Robertowi wrócić wcześniej ze zgrupowania i zagrać z Vancouver - cytuje wypowiedź szkoleniowca weszlo.com.

Sprawa rozwiąże się sama, gdy "Lewy" ogłosi zakończenie kariery reprezentacyjnej. Jak sam wspomniał, podczas pierwszej konferencji prasowej w barwach Chicago Fire, jeszcze nie podjął tu żadnej decyzji.

Najbliższy mecz Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie zaplanowano na czwartek 23 lipca. Drużyna Polaka zmierzy się wówczas z Interem Miami. Początek o godzinie 1.30 czasu polskiego. Rozgrywki Major League Soccer nie są transmitowane przez żadną polską telewizję. Liga MLS pokazywana jest wyłącznie na platformie streamingowej Apple TV. Pakiet podstawowy kosztuje 34,99 zł miesięcznie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z meczu Inter Miami - Chicago Fire na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.