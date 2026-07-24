Glik zabrał głos ws. reprezentacji Polski. "Ciężko, żebym sam się prosił"

W czerwcu 2026 roku Cracovia poinformowała o przedłużeniu kontraktu z Kamilem Glikiem do końca sezonu 2026/2027. Klub zaznaczył jednocześnie, że będzie to ostatni rozdział bogatej kariery 38-letniego stopera. Ostatnio zawodnik potwierdził tę informację. Od czasu powrotu do Polski (rok 2023) Glik miewał duże problemy zdrowotne. Teraz pod tym kątem wszystko wygląda dobrze.
Nie dziwi zatem, że na konferencji prasowej przed startem sezonu PKO BP Ekstraklasy Glik został zapytany o potencjalne pożegnanie z reprezentacją Polski. Jak przyznał, na razie nikt z Polskiego Związku Piłki Nożnej nie kontaktował się z nim w tej sprawie.
- Nie miałem sygnału od Łukasza [Wachowskiego, sekretarza generalnego PZPN - przyp.red.] ani prezesa Kuleszy. Czas jest do czerwca. Kilka zgrupowań jeszcze jest. Ciężko, żebym ja sam prosił się o jakiekolwiek pożegnanie. Oczywiście, jeśli dostanę telefon, to bardzo chętnie przyjadę. Natomiast na dzień dzisiejszy takiego tematu nie było - powiedział Glik.
Defensor podkreślił również, że nie ma sprecyzowanej wizji swojego pożegnania z reprezentacją. Wszystko pozostawia w rękach selekcjonera i władz PZPN.
- Nie zastanawiałem się specjalnie nad tym. Zależy też, co trener Urban i władze PZPN o tym myślą. Ja jestem cały czas czynnym piłkarzem, otwartym na propozycje. Czekam na sygnał od Czarka czy Łukasza i nie ma problemu - dodał.
Kamil Glik rozegrał w reprezentacji Polski 103 mecze, zdobywając sześć bramek. Przez wiele lat był jednym z liderów kadry, stanowiąc filar defensywy zespołu za kadencji Adama Nawałki. Wystąpił na mistrzostwach Europy we Francji w 2016 roku, gdzie Polska dotarła do ćwierćfinału, a także na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku i w Katarze w 2022 roku.
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Na razie doświadczony stoper skupia się jednak na grze w Cracovii. Krakowski zespół rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy już w sobotę, 25 lipca. O godzinie 20:15 zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań. Poprzednią kampanię "Pasy" także zainaugurowały w Poznaniu. Wówczas Cracovia zwyciężyła aż 4:1.