Glik zabrał głos ws. reprezentacji Polski. "Ciężko, żebym sam się prosił"

W czerwcu 2026 roku Cracovia poinformowała o przedłużeniu kontraktu z Kamilem Glikiem do końca sezonu 2026/2027. Klub zaznaczył jednocześnie, że będzie to ostatni rozdział bogatej kariery 38-letniego stopera. Ostatnio zawodnik potwierdził tę informację. Od czasu powrotu do Polski (rok 2023) Glik miewał duże problemy zdrowotne. Teraz pod tym kątem wszystko wygląda dobrze.

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Co z pożegnaniem Glika w kadrze? "Nie miałem sygnału"

Nie dziwi zatem, że na konferencji prasowej przed startem sezonu PKO BP Ekstraklasy Glik został zapytany o potencjalne pożegnanie z reprezentacją Polski. Jak przyznał, na razie nikt z Polskiego Związku Piłki Nożnej nie kontaktował się z nim w tej sprawie.

- Nie miałem sygnału od Łukasza [Wachowskiego, sekretarza generalnego PZPN - przyp.red.] ani prezesa Kuleszy. Czas jest do czerwca. Kilka zgrupowań jeszcze jest. Ciężko, żebym ja sam prosił się o jakiekolwiek pożegnanie. Oczywiście, jeśli dostanę telefon, to bardzo chętnie przyjadę. Natomiast na dzień dzisiejszy takiego tematu nie było - powiedział Glik.

Defensor podkreślił również, że nie ma sprecyzowanej wizji swojego pożegnania z reprezentacją. Wszystko pozostawia w rękach selekcjonera i władz PZPN.

- Nie zastanawiałem się specjalnie nad tym. Zależy też, co trener Urban i władze PZPN o tym myślą. Ja jestem cały czas czynnym piłkarzem, otwartym na propozycje. Czekam na sygnał od Czarka czy Łukasza i nie ma problemu - dodał.

Kamil Glik rozegrał w reprezentacji Polski 103 mecze, zdobywając sześć bramek. Przez wiele lat był jednym z liderów kadry, stanowiąc filar defensywy zespołu za kadencji Adama Nawałki. Wystąpił na mistrzostwach Europy we Francji w 2016 roku, gdzie Polska dotarła do ćwierćfinału, a także na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku i w Katarze w 2022 roku.

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Na razie doświadczony stoper skupia się jednak na grze w Cracovii. Krakowski zespół rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy już w sobotę, 25 lipca. O godzinie 20:15 zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań. Poprzednią kampanię "Pasy" także zainaugurowały w Poznaniu. Wówczas Cracovia zwyciężyła aż 4:1.