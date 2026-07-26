Glik przewidział dramat Szczęsnego. "Przysięgam z ręką na sercu"

Wojciech Szczęsny karierę w reprezentacji Polski ma już za sobą. Kibice najlepiej będą oczywiście wspominali jego występ na mundialu w Katarze. To głównie dzięki jego świetnym paradom Polacy awansowali do 1/8 finału. Nasz bramkarz zapisał się także w historii, broniąc rzut karny Lionela Messiego w przegranym 0:2 meczu z Argentyną. Niestety z wielkimi imprezami 36-latek ma więcej złych niż dobrych wspomnień.

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Glik przewidział samobója Szczęsnego. "Przysięgam ci z ręką na sercu"

Udział w Euro 2012 i 2016 kończył bowiem już po jednym meczu. W pierwszym przypadku z powodu czerwonej kartki, w drugim - kontuzji. Do inauguracyjnych spotkań miał zresztą wyjątkowego pecha. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim na Kanale Zero opowiedział nawet o zaskakującej rozmowie, jaka odbyła się na ten temat wewnątrz kadry.

Do sytuacji doszło tuż przed rozpoczęciem Euro 2020. - Siedzimy sobie i ja tak mówię: "Słuchajcie, co ja mogę jeszcze o********ć na tym pierwszym meczu?". Już kontuzja była, czerwona kartka była, błąd z Senegalem. Co można by było jeszcze zrobić. I przysięgam ci z ręką na sercu, że "Glikson" (Kamil Glik - red.) powiedział: "No jeszcze swojaka nie strzeliłeś" - wyznał Szczęsny.

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Szczęsny jasno ws. samobója na Euro. "Do winy się nie poczuwałem"

Słowa Glika okazały się prorocze. W meczu otwarcia ze Słowacją, przegranym 1:2, Szczęsny strzelił samobója. Mało tego zrobił to jako pierwszy bramkarz w historii finałów mistrzostw Europy. Sam jednak był zdziwiony, że gol został zapisany właśnie jemu. - Kurczę, ja wiem, że to jest samobój, ale to nie jest samobój. Samobója trzeba sobie strzelić, a nie że ktoś trafi sobie w słupek. Ale zapisane jest jako samobój - wspominał.

Większy udział przy tym trafieniu miał bowiem Robert Mak. Słowacki pomocnik po akcji skrzydłem uderzył w krótki róg, a piłka odbiła się od słupka, następnie do pleców Szczęsnego i dopiero wpadła do siatki. - Ja z tym samobójem naprawdę nic nie mogłem zrobić. Do winy się nie poczuwałem, ale to był taki jeden moment, w którym pomyślałem sobie: "Kurczę, chyba nie pisane mi są te wielkie imprezy" - dodał na koniec Szczęsny.