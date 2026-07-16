Portugalczycy rozpisują się o Kamińskim. Porównanie do gwiazdy MŚ

Piłkarscy kibice żyją już nie tylko kończącym się mundialem, ale także nadchodzącym sezonem klubowym. Wielu zawodników zmienia barwy , a wśród nich jest Jakub Kamiński. Czy będzie ważną postacią w Benfice? Głos w jego sprawie zabrał Joao Amaral, były klubowy kolega z Lecha Poznań.

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Co za porównanie Kamińskiego. Amaral wskazał podobieństwo

- To bardzo skromny i pracowity człowiek. Lubi słuchać bardziej doświadczonych zawodników, różni się od innych młodych, dlatego podjął ten krok. Przychodził do nas z prośbą o radę, co mógłby zrobić lepiej, i to bardzo nam pomagało. Jestem pewien, że nie będzie sprawiał Benfice żadnych problemów na boisku ani poza nim - powiedział portugalskiemu "Recordowi" piłkarz, który występował w poznańskich barwach w latach 2018-2023, z przerwą na wypożyczenie.

Amaral pokusił się o porównanie do piłkarza, który był gwiazdą mundialu. Z takiego zestawienia Jakub Kamiński z pewnością może być dumny.

- To zawodnik podobny do Schjelderupa. Jest szybki, dynamiczny, lubi schodzić do środka i strzelać na dalszy słupek. Wierzę, że teraz jest bardziej dojrzały. Gra w tak dużym zespole jak Benfica tylko mu pomoże, ponieważ będzie miał więcej piłki. Poza tym ma też dodatkową zaletę w postaci pomocy w obronie; będzie chciał dać z siebie wszystko dla Benfiki. Był dla nas bardzo ważny w roku, w którym zdobyliśmy mistrzostwo. Był jednym z najlepszych zawodników drużyny - skwitował 34-letni Portugalczyk.

Przypomnijmy, że Andreas Schjelderup, do którego porównał Kamińskiego na tegorocznym mundialu strzelił gola w ćwierćfinałowym meczu Norwegii z Anglią.