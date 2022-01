Oficjalnie: Zwrot ws. współpracownika Adama Nawałki?! PZPN podjął decyzję

Zebranie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej rozpoczęło się w środę 19 stycznia o godzinie 12. Na tym zebraniu została podjęta decyzja dot. lokalizacji meczu barażowego Polaków - biało-czerwoni zagrają potencjalny finał baraży na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Pierwotnie wiele wskazywało na to, że po nim miał zostać ogłoszony nowy selekcjoner reprezentacji Polski, ale Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl poinformował, że do oficjalnego ogłoszenia Nawałki ma dojść w najbliższych dniach.

Marcin Brosz nowym selekcjonerem kadry do lat 19. Nie pojawi się w sztabie Adama Nawałki?

Polski Związek Piłki Nożnej wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że Marcin Brosz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 19. "Szkoleniowiec rozpocznie pracę z kadrą U-18 (rocznik 2004), by po etapie selekcyjnym przygotować ją do kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy U-19, które rozpoczną się jesienią 2022 roku" - czytamy w komunikacie przygotowanym przez PZPN. Federacja nie poinformowała, na jak długo Brosz jest z nią związany. "Naszym zamiarem jest przygotować zawodników do pierwszego zespołu" - powiedział szkoleniowiec tuż po objęciu posady.

Interia informowała w niedzielę 16 stycznia, że Marcin Brosz może znaleźć się w sztabie Adama Nawałki i pełnić w nim rolę asystenta, natomiast PZPN nie odniósł się do tych informacji przy okazji wydania komunikatu. Na pewno w sztabie Adama Nawałki znajdą się jego zaufani ludzie - Bogdan Zając, Jarosław Tkocz, Bartłomiej Spałek, Remigiusz Rzepka czy Jakub Kwiatkowski. Mateusz Borek z kolei potwierdził, że do sztabu dołączą Łukasz Piszczek oraz Jerzy Dudek.

Marcin Brosz ostatnio przez pięć lat prowadził Górnika Zabrze, z którym w 2017 roku wrócił do ekstraklasy, a w roli beniaminka zajął w niej czwarte miejsce, awansując do eliminacji Ligi Europy. Późniejsze sezony były już mniej udane, a po sezonie 2020/2021 miejsce Brosza w Zabrzu zajął Jan Urban. 48-letni szkoleniowiec zastąpił na stanowisku selekcjonera U-19 zwolnionego Mariusza Rumaka.