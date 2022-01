Maciej Rybus ofiarą czystki w klubie? Możliwe trzy kierunki transferu

66-krotny reprezentant Polski trafił do Rosji już w 2012 roku, kiedy to przeszedł z Legii Warszawa do Tereka Grozny. Barwy tego zespołu reprezentował przez cztery kolejne lata, zanim postanowił skorzystać z okazji transferu do Olympique Lyon.

Rybus odejdzie z Lokomotiwu?

Przygoda Rybusa we Francji nie trwała jednak zbyt długo. Po zaledwie jednym sezonie i rozegraniu 28 meczów we wszystkich rozgrywkach lewy obrońca postanowił wrócić do Rosji i zasilić szeregi Lokomotiwu Moskwa. Po ponad czterech latach jego pobyt w klubie z Moskwy może jednak dobiec końca.

Kontrakt 32-latka z Lokomotiwem wygasa w czerwcu tego roku, w związku z czym coraz częściej mówi się o tym, że niebawem będzie mógł zmienić otoczenie. Rosyjskie media sugerują nawet, że do transferu może dojść jeszcze zimą, a obecnie najbardziej prawdopodobne wydaje się obranie przez Rybusa jednego z trzech kierunków.

Klub rozważa rozstanie się z Rybusem

Rosyjski portal "MatchTV" przekazał, że odejście Rybusa może być związane z planowanymi przez władze moskiewskiego klubu czystkami w składzie. Wśród kilku zawodników, z którymi Lokomotiw zamierza się pożegnać, znalazł się właśnie między innymi Polak.

Na liście potencjalnych kierunków, które 32-latek może obrać znajdują się kluby z Niemiec, Austrii i Turcji. - Czy planujemy kontynuować współpracę z Rybusem? Popatrzymy, jak pracuje na zgrupowaniu i po nim wyciągniemy wnioski - mówił Thomas Zorn, dyrektor sportowy Lokomotiwu.

W obecnym sezonie Maciej Rybus stracił kilka meczów z powodu kontuzji. Poza tym rozegrał 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował dwie asysty.