Koniec pierwszej kolejki Ekstraklasy. W ostatnim meczu poznaliśmy lidera

Piast Gliwice w poprzednim sezonie ledwo utrzymał się w Ekstraklasie. Zagłębie Lubin miało swoje momenty i przez chwilę było nawet kandydatem do gry w pucharach, ale tej pozycji nie wypracowało sobie piękną grą. Dziś oba zespoły zaczynały nowy sezon - poniedziałkowe spotkanie było ostatnim starciem pierwszej kolejki Ekstraklasy.

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Tak wyglądał mecz Zagłębie Lubin - Piast Gliwice. Tragedia do przerwy

Piłkarze obu drużyn w pierwszej połowie zagrali tak, jakby chcieli zabić radość, którą potrafi dać futbol. Oglądaliśmy mecz, który toczył się w takim tempie, że można było pomyśleć, że zawodnicy obu drużyn dopiero wrócili do treningów. Niby nie można powiedzieć, że nie działo się absolutnie nic, bo w pierwszej połowie zobaczyliśmy aż 15 strzałów. Ale jakiej jakości były to uderzenia? W "akcjach meczu" które pokazuje w przerwie Canal+ z braku laku znalazł się strzał Lokilo, który zza pola karnego uderzył jakieś 10 metrów obok bramki. Za najgroźniejszą okazję tej połowy trzeba uznać próbę Łabojki, który z woleja uderzył prosto w bramkarza.

Zagłębie wzięło się do roboty. Są liderem Ekstraklasy!

I chyba trener Leszek Ojrzyński też miał tego dość, bo w przerwie szkoleniowiec gospodarzy dokonał aż trzech zmian.

Nic to jednak nie dało. Obraz meczu się nie zmienił i oglądaliśmy bardzo nudne spotkanie. Wydawało się, że nie ma szans na to, że w tym spotkaniu padnie bramka - na szczęście dla kibiców gospodarzy, były to przewidywania błędne.

W 71. minucie Zlatan Alomerović wybił piłkę, która trafiła na skrzydło do Marcela Reguły. Ten zgrał ją do Grzybka, który dał radę minąć aż trzech piłkarzy Piasta. Zawodnik Zagłębia wbiegł w pole karne i - po dwóch próbach - dograł futbolówkę do Jakuba Sypka, który bez większych problemów skierował piłkę do siatki.

Jeżeli kibice Piasta liczyli na to, że po tej bramce ich drużyna ruszy do ataku, to srogo się zawiedli. Goście grali tak, jakby porażka 0:1 im odpowiadała. To się zemściło. W 86. minucie gola na 2:0 zdobył Marcel Reguła, który wykorzystał dośrodkowanie od Jakuba Sypka. 19-letni piłkarz strzelił być może ostatniego gola przed opuszczeniem Ekstraklasy. Jego sprowadzeniem mają interesować się Niemcy z FC Koeln.

Ten gol sprawił, że Gliwiczanie nie mieli już żadnych szans na zdobycie przynajmniej jednego punktu w tym meczu. Zagłębie Lubin wygrało 2:0 i pierwszą kolejkę Ekstraklasy kończy jako lider tabeli. Warto ten wynik docenić, bo gospodarzom po przerwie przynajmniej się chciało grać. Po pierwszej połowie nie było to wcale takie oczywiste.

Tabela Ekstraklasy po 1. kolejce: