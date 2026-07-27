W losowaniu II rundy kwalifikacyjnej Lech Poznań trafił na najtrudniejszego możliwego rywala - duńskie Aarhus. Jednocześnie wydaje się, że jeśli ambicją polskiego klubu rzeczywiście jest gra w fazie ligowej Ligi Mistrzów, to dwumecz z takim zespołem powinien wygrać bez większego problemu.

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Duńczycy liczą na triumf z Lechem. "Nie możemy tracić nadziei"

W pierwszym meczu piłkarze Lecha spisali się fantastycznie. Mistrzowie Polski najpierw wyszli na prowadzenie, a następnie wykorzystali czerwoną kartkę, którą dostał bramkarz rywali. Ostatecznie Lechici wygrali 4:1, a ozdobą spotkania był gol Terry'ego Yegbe, który padł po potężnym strzale z dystansu. Lech jest już niemal pewien awansu do kolejnej rundy. Przegrana w tym dwumeczu - w dodatku poniesiona przed własną publicznością - byłaby prawdziwą katastrofą.

Przynajmniej dla kibiców z Poznania. Dla kibiców z Danii byłby to powód do wielkiego święta. Portal ksdh.dk - strona fanów Aarhus - liczy właśnie na taki scenariusz.

"W powietrzu będzie unosić się zapach zemsty, gdy Poznań - miasto szalejące na punkcie piłki nożnej - zostanie opanowane przez 'De Hviie'" - czytamy.

"Tutaj drużyna Jakoba Poulsena stoi przed nie lada wyzwaniem, ponieważ w środę wieczorem w ciągu 90 minut oraz w ewentualnej dogrywce musi odrobić stratę po porażce 4:1, ale nie możemy tracić nadziei i przestać marzyć - teraz Aarhus musi pokazać Europie, na co nas stać" - dodaje serwis.

Duńczycy uważają, że przez czerwoną kartkę w pierwszym meczu trudno ocenić, jak duża różnica dzieli oba zespoły, ale podkreślają, że w pierwszej fazie meczu to Aarhus miało przewagę. Jednocześnie zauważają, że Lech ma w swoim składzie piłkarzy "o wysokich umiejętnościach". W tym gronie wymienieni zostali Mikael Ishak, Luis Palma i Terry Yegbe.

A gdzie widzą swoją szansę? W presji, które będą wywierać poznańskie trybuny. "Kibice gospodarzy będą oczekiwać kolejnego miażdżącego zwycięstwa, ale jeśli goście zdołają wywrzeć presję, strzelą szybkiego gola i zneutralizują czołowych graczy, Palmę i Ishaka, to istnieje realna szansa na zmianę nastroju publiczności z samozadowolenia na gwizdy" - czytamy.

Mniej optymistycznie do rewanżu podchodzi portal sporten.dk. "AGF stoi przed niemal niemożliwym zadaniem. Odwrócenie wyniku 1:4 w Polsce, żeby awansować byłoby jednym z największych zwrotów akcji w historii występów duńskich klubów w europejskich pucharach. Ale nigdy nie mów nigdy" - napisał ten serwis.

Sporten.dk podkreśla też, że Duńczyków w Poznaniu czeka "prawdziwe piekło". Wszystko przez atmosferę, którą wykreują kibice gospodarzy. Portal podkreśla, że Aarhus zmierzy się nie tylko z 11 piłkarzami Lecha, ale również 40 tysiącami polskich kibiców.

Mecz Lech Poznań - Aarhus odbędzie się w środę 29 lipca o godzinie 19:00. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.