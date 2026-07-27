Od kozła ofiarnego do bohatera mundialu. Barcelonie to nie wystarcza

"To jest Ferran mojego życia" – napisał komentator madryckiego dziennika "Marca" po zwycięskich dla Hiszpanii mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. To rzecz jasna aluzja do legendarnego zdania, wykrzyczanego przez Jose Antonio Camacho 16 lat wcześniej podczas mundialu w RPA. Były piłkarz i trener Realu Madryt komentował finał Hiszpania – Holandia (1:0) w 2010 roku. Rozstrzygnął go gol Andresa Iniesty – pomocnika Barcelony powszechnie podziwianego i kochanego w całej Hiszpanii. Genialnego Iniestę fetowano potem na wszystkich stadionach La Liga. Ferran Torres był w skrajnie odmiennej sytuacji.

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Ferran - niedoceniany

Skrzydłowemu Barcelony wielu fanów dawało odczuć na każdym kroku, że nie dorasta do poziomu ani klubu z Camp Nou, ani reprezentacji kraju. Przed nim kozłem ofiarnym hiszpańskiej piłki był napastnik Alvaro Morata, ale gdy Luis de la Fuente przestał powoływać do kadry wychowanka Realu Madryt, hejterzy skupili swoją złość na Ferranie.

W Barcelonie spędził 4,5 roku. W dwóch ostatnich sezonach zdobył dla niej 40 bramek. Nie skarżył się i nie protestował, gdy Xavi Hernandez, a potem Hansi Flick sadzali go na ławkę rezerwowych. Przez trzy lata napastnikiem numer 1 w klubie z Camp Nou był Robert Lewandowski. Dopiero w ostatnich 10 miesiącach grali z Ferranem na zmianę.

Polak opuścił klub, który natychmiast wydał 80 mln euro na angielskiego skrzydłowego Anthony’ego Gordona z Newcastle, a niedawno 22 mln euro na Karima Adeyemiego z Borussii Dortmund. W dodatku Barcelona jest gotowa zapłacić 150 mln euro za napastnika Atletico Madryt Argentyńczyka Juliana Alvareza. Biorąc pod uwagę, że ma w kadrze takie gwiazdy ofensywne jak Lamine Yamal, Raphinha i Dani Olmo, można wyciągnąć wniosek, że 26-letniego Ferrana nie traktuje jako naturalnego następcy dla Polaka.

"Jeden gol, nawet najważniejszy, nie może zmienić planu Barcelony na najbliższą przyszłość" – napisał redaktor naczelny katalońskiego dziennika "Sport". Przekonuje, że tak dyrektor sportowy klubu Deco, jak prezes Joan Laporta nie traktują Ferrana jako piłkarza niezbędnego. Coś z nim jednak trzeba począć. Kontrakt wychowanka Valencii w klubie z Camp Nou kończy się za rok, więc albo powinien go przedłużyć, albo zostać sprzedany, by Barcelona odzyskała 55 mln euro, które zapłaciła Manchesterowi City w styczniu 2022 roku.

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Iniesta zdobył "najważniejszą bramkę w historii hiszpańskiej piłki" w 116. minucie wspomnianego meczu z Holandią, czyli na cztery minuty przed końcem dogrywki. 16 lat później Ferran pokonał bramkarza Argentyny Emiliano Martineza w 106. minucie. Finał w RPA był dla Hiszpanii wielkim świętem, ale jeszcze większą satysfakcję musiał dać kibicom w tym kraju triumf w meczu o złoto nad obrońcami tytułu, którzy mieli w składzie piłkarza wszech czasów Leo Messiego. 15 lipca przed półfinałowym starciem Argentyna – Anglia dziennik "Marca" pisał: "Trzymamy kciuki za Albicelestes. I choć walka o tytuł mistrzowski będzie potem dla Hiszpanii trudniejsza, to będzie mecz naszego życia".

Mecz życia popsuli Hiszpanom Argentyńczycy, którzy zamienili spotkanie w Nowym Jorku w bijatykę. Piłkarze de la Fuente spędzili przy piłce 68 proc. czasu, oddali 20 strzałów, z czego 11 celnych. Ustępujący mistrzowie odpowiedzieli zaledwie trzema uderzeniami niecelnymi, mimo wszystko uparcie dążyli od rozstrzygnięcia w serii rzutów karnych. Nadziei na to pozbawił ich rezerwowy Ferran. Był o kilka centymetrów od drugiej bramki: pokonał Martineza jeszcze raz, ale okazało się, że kiedy ruszał do piłki, był na minimalnym spalonym.

Czy Ferran dogada się z Barceloną?

Po finałowym triumfie Hiszpanii na ulice Madrytu wyszło ponad dwa miliony ludzi, by fetować bohaterów przybywających do kraju. Madrycki dziennik "As" zaprosił selekcjonera Hiszpanii na dłuższą rozmowę, nagrywaną na wideo. De la Fuente siedział na tle gabloty, w której umieszczono koszulkę strzelca złotej bramki Ferrana Torresa. - Ten gol w finale to dla niego akt sprawiedliwości – powiedział. – Dlatego tak się cieszę, że zdobył go właśnie on.

Zapytano selekcjonera Hiszpanów, co było trudniejsze: triumf na Euro 2024, czy na mundialu dwa lata później. Powiedział, że jednak to drugie, ze względu na specyfikę gry rywali z Ameryki Płd. i Afryki. Hiszpania debiutowała na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku meczem z Republiką Zielonego Przylądka (0:0). Nie potrafiła go wygrać, a najlepszą okazję na zwycięskiego gola zmarnował Ferran.

De la Fuente uważa, że wciąż najgroźniejsze dla drużyn europejskich są zespoły z Ameryki Płd., które starają się zmienić mecz w bitwę. – Jeśli przyjmiesz te warunki, przegrasz. Moja drużyna, w starciach z Urugwajem w fazie grupowej i z Argentyną w finale, potrafiła jednak narzucić własne reguły gry - mówił.

Ferran Torres był mistrzem Europy i wicemistrzem świata do lat 17. Dwa lata później wywalczył mistrzostwo Europy także z drużyną do lat 19. W półfinale z Francją wykorzystał decydującego karnego, a potem zdobył oba gole w wygranym 2:0 finale z Portugalią. W seniorskiej reprezentacji zadebiutował w 2020 roku, zaledwie 16 dni po przejściu z Valencii do Manchesteru City. W listopadzie tamtego roku zdobył hat-tricka w meczu z Niemcami w Lidze Narodów, który Hiszpania wygrała 6:0.

Na Euro 2024 zdobył tytuł mistrzowski. W 65 meczach La Roja strzelił 25 bramek. Ta ostatnia była oczywiście zdecydowanie najważniejsza, dała mu tytuł MVP finału w Nowym Jorku. Już przed mundialem media donosiły, że Ferrana chce wykupić najlepsza klubowa drużyna Europy – PSG, prowadzona przez Hiszpana Luisa Enrique. Nie wiadomo jeszcze jakie decyzje w tej sprawie zapadną w Barcelonie. Jeśli jednak Ferran ma dość bycia w cieniu – odejdzie. Oczywiście klub z Paryża będzie musiał za niego zapłacić około 50 mln euro.

Pensja Ferrana w Barcelonie sięga dziś 10 mln euro za sezon. Hiszpańskie media donoszą, że nie może liczyć na podwyżkę, gdyby zdecydował się przedłużyć kontrakt na Camp Nou.