Boniek wprost po debiucie Lewandowskiego w USA. "Żadnych ambicji"

- To był dziś dopiero pierwszy mecz i chcemy pracować lepiej. Oczywiście potrzebuję trochę więcej czasu - mówił Robert Lewandowski po debiucie w Chicago Fire. Nie udało mu się w nim zdobyć ani bramki, ani asysty, choć można powiedzieć, że mocno przyczynił się do pierwszego gola - tak skutecznie pressował bramkarza, że ten popełnił błąd. Chicago przegrało 2:3 z Interem Miami, tak więc przetarcie z nowym klubem i ligą nie wyszło Polakowi najlepiej.

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Powrót do Lecha byłby dla Lewandowskiego lepszym wyborem? Boniek mówi wprost

Niemal od początku eksperci byli dość sceptyczni co do wyboru nowego pracodawcy przez Lewandowskiego. Twierdzili, że usunie się nieco w cień piłkarskiego świata. Teraz podobną opinię wyraził Zbigniew Boniek. Był nieco zawiedziony. Wskazał, co powiedziałby Lewandowskiemu przed transferem, gdyby ten zapytał go o zdanie.

"Gdybym to ja miał podpowiadać Robertowi Lewandowskiemu, to doradziłbym mu powrót do Lecha Poznań" - pisał działacz w felietonie "Zibi Top" dla weszlo.com i szybko podał argumenty przemawiające za tym pomysłem. "Wyobrażam sobie ten powrót pod względem marketingowym… Lewandowski wraca do Lecha na dwa ostatnie lata swojej kariery, może grać w Champions League, może strzelać bramki, w Poznaniu jest pełno ludzi, na każdym meczu Ekstraklasy jest pełno ludzi" - wyliczał Boniek. "Byłby to hit nieprawdopodobny. Ale Robert wybrał inną drogę" - ocenił.

To zadecydowało o wyborze Lewandowskiego

Były prezes PZPN zasugerował, że główną pobudką 37-latka do podpisania kontraktu z Chicago Fire były kwestie finansowe. "Oczywiście, jest między tymi klubami różnica w kasie, ale wydaje mi się, że Robert ma tyle pieniędzy, że nie tylko wystarczy mu do końca życia, a nawet na całe życie jego córek. Natomiast jeśli cały czas myśli tylko o tym, żeby zarabiać, zarabiać i zarabiać, to będzie mu tam nudno. Bo obojętne czy strzeli bramkę czy nie strzeli, to specjalnie nikogo to nie zainteresuje. Wybrał taką właśnie drogę. A dlaczego? Bo była to najlepsza oferta. Lepszej po prostu nie miał" - podkreślał.

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"Chciał jeszcze przez dwa lata zarabiać dużą kasę, bo tylko o to chodzi. Ambicji sportowych nie możesz mieć żadnych, jeśli idziesz do Chicago Fire. Tam ambicje sportowe są mniejsze od tych, które miałby w Lechu" - pisał dosadnie. Czy Boniek zaskoczył tym, że doradziłby Lewandowskiemu powrót do mistrza Polski? Raczej nie. O tej opcji pisał już kilka tygodni temu na X. "A może do Lecha? To by było najlepsze wyjście. Kasa chyba nie jest Robertowi już potrzebna" - twierdził wówczas.

Lewandowski spędził w Lechu Poznań dwa lata. W tym czasie strzelił 41 goli i zanotował 19 ostatnich podań. W barwach tego klubu wywalczył mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Polski. Indywidualnie zdobył też koronę króla strzelców sezonu 2009/10, a następnie wypłynął na szerokie wody, dołączając do Borussii Dortmund. Nie ma co ukrywać, jego powrót do Lecha byłby pięknym zwieńczeniem kariery. Kto wie, może tak się stanie w przyszłości.