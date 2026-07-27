193 mecze, 120 bramek, siedem trofeów, a w tym trzy mistrzostwa Hiszpanii - to bilans czterech lat spędzonych przez Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Owocna przygoda w Katalonii dobiegła końca przed paroma miesiącami. Kapitan reprezentacji Polski odszedł z klubu wraz z wygaśnięciem podpisanego w 2022 roku kontraktu.
Napastnik postanowił przeprowadzić się za ocean. Lewandowski podpisał bowiem kontrakt z Chicago Fire. Pierwsze dwa mecze jednak zdecydowanie nie wyszły. W debiucie Polaka Fire przegrało 2:3 z Interem Miami, a trzy dni później lepsze okazało się New York City FC. 37-latek łącznie na boisku spędził 107 minut, ani razu nie trafiając do siatki.
W sieci szybko pojawiły się komentarze krytykujące Lewandowskiego za przejście do Major League Soccer. Niektórzy nawet sugerują, że lepszą decyzją byłoby pozostanie w FC Barcelonie. To jednak było niemożliwe. W rozmowie dla "WP Sportowych Faktów" opowiedział o tym agent polskiego napastnika, Pini Zahavi.
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Agent przyznał, że zwolennikiem tego rozwiązania był prezydent klubu, Joan Laporta. "On go uwielbia, naprawdę go kocha! I chciał, żeby Robert grał na Camp Nou jeszcze jeden rok. Ale Laporta nie miesza się trenerom w ich pracę" - stwierdził Zahavi. To właśnie opinia szkoleniowca Hansiego Flicka oraz dyrektora sportowego Deco była decydująca.
Okazuje się bowiem, że Lewandowski oczekiwał większego wpływu na grę zespołu. "Oni nie mogli zapewnić Robertowi gry w podstawowym składzie, co było dla niego ważniejsze nawet od pieniędzy. Znacie go, on zawsze chce grać, stanowić o sile drużyny. Deco i Hansi mieli jednak inną wizję przyszłości Roberta w Barcelonie, dlatego w pewnym momencie zaczęliśmy rozważać inne opcje" - podsumował Pini Zahavi.
Opcją wybraną przez Lewandowskiego okazało się właśnie Chicago Fire. 2 sierpnia 37-latek będzie miał pierwszą okazję na grę przed własną publicznością. Do Wietrznego Miasta przyjedzie Charlotte FC. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.