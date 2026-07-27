193 mecze, 120 bramek, siedem trofeów, a w tym trzy mistrzostwa Hiszpanii - to bilans czterech lat spędzonych przez Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Owocna przygoda w Katalonii dobiegła końca przed paroma miesiącami. Kapitan reprezentacji Polski odszedł z klubu wraz z wygaśnięciem podpisanego w 2022 roku kontraktu.

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Napastnik postanowił przeprowadzić się za ocean. Lewandowski podpisał bowiem kontrakt z Chicago Fire. Pierwsze dwa mecze jednak zdecydowanie nie wyszły. W debiucie Polaka Fire przegrało 2:3 z Interem Miami, a trzy dni później lepsze okazało się New York City FC. 37-latek łącznie na boisku spędził 107 minut, ani razu nie trafiając do siatki.

Dlatego Robert Lewandowski opuścił FC Barcelonę

W sieci szybko pojawiły się komentarze krytykujące Lewandowskiego za przejście do Major League Soccer. Niektórzy nawet sugerują, że lepszą decyzją byłoby pozostanie w FC Barcelonie. To jednak było niemożliwe. W rozmowie dla "WP Sportowych Faktów" opowiedział o tym agent polskiego napastnika, Pini Zahavi.

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Agent przyznał, że zwolennikiem tego rozwiązania był prezydent klubu, Joan Laporta. "On go uwielbia, naprawdę go kocha! I chciał, żeby Robert grał na Camp Nou jeszcze jeden rok. Ale Laporta nie miesza się trenerom w ich pracę" - stwierdził Zahavi. To właśnie opinia szkoleniowca Hansiego Flicka oraz dyrektora sportowego Deco była decydująca.

Agent Roberta Lewandowskiego o odejściu z Barcelony. "Znacie go"

Okazuje się bowiem, że Lewandowski oczekiwał większego wpływu na grę zespołu. "Oni nie mogli zapewnić Robertowi gry w podstawowym składzie, co było dla niego ważniejsze nawet od pieniędzy. Znacie go, on zawsze chce grać, stanowić o sile drużyny. Deco i Hansi mieli jednak inną wizję przyszłości Roberta w Barcelonie, dlatego w pewnym momencie zaczęliśmy rozważać inne opcje" - podsumował Pini Zahavi.

Opcją wybraną przez Lewandowskiego okazało się właśnie Chicago Fire. 2 sierpnia 37-latek będzie miał pierwszą okazję na grę przed własną publicznością. Do Wietrznego Miasta przyjedzie Charlotte FC. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.