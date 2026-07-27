Tam Rybus zagra po powrocie z Rosji. Oto jego nowy klub

25 maja 2024 roku - tego dnia Maciej Rybus pojawił się na murawie po raz ostatni na profesjonalnym poziomie. Wówczas grał dla Rubina Kazań. Gdy nie przedłużono z nim umowy, przeniósł się do amatorskiego FC 10, czekając na satysfakcjonujące oferty. Te nie nadeszły. Od sierpnia 2025 pozostawał bez pracy, ale ma się to wkrótce zmienić.
- Dyrektor sportowy namawia mnie, żebym zaczął przygotowania 6 lipca z drużyną Pelikana Łowicz. Także jest jakaś szansa i chęci. Nie grałem rok. Parę treningów i myślę, że złapię zajawkę. Fajnie byłoby wrócić na koniec mojej przygody w Łowiczu i podziękować im za wsparcie - mówił sam Rybus pod koniec czerwca. Ten scenariusz ma się teraz ziścić.
O szczegółach poinformował Sebastian Staszewski. "Maciej Rybus zostanie piłkarzem Pelikana Łowicz!! Były reprezentant Polski wraca do futbolu po dwuletniej przerwie i wkrótce podpisze kontrakt na 5 miesięcy z III-ligowym klubem, którego jest wychowankiem. Będzie to jego powrót na polskie boiska po 14 latach" - przekazał dziennikarz na X. Teraz pozostaje czekać na oficjalny komunikat łowickiej drużyny. Czy po tych pięciu miesiącach Rybus zakończy karierę, a może powalczy dalej?
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Ostatnim polskim klubem Rybusa była Legia Warszawa. Zdobył z nią trzy Puchary Polski i wraz z początkiem stycznia 2012 roku rozpoczął zagraniczną przygodę. Grał głównie dla rosyjskich klubów, choć zaliczył też epizod z Olympique Lyon. Po wybuchu wojny w Ukrainie piłkarz pozostał w kraju agresora, co nie spodobało się rodakom. Mocno go wówczas krytykowali, a sam Rybus tłumaczył, że został ze względu na rodzinę. Z powodu tej decyzji stracił też szansę na dalszą grę w reprezentacji, w barwach której wystąpił 66 razy.