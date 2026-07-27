Dwa mecze, zero goli. Tak podsumowali Lewandowskiego w USA

Robert Lewandowski nie zanotował najlepszego wejścia do Major League Soccer Do tej pory rozegrał dwa mecze w barwach Chicago Fire. Najpierw zagrał 62 minuty w przegranym 2:3 starciu z Interem Miami, a następnie wystąpił przez 45 minut w również przegranym 1:3 spotkaniu z New York City. Jeden z amerykańskich publicystów postanowił podsumować ten czas. Nie zabrakło gorzkich słów, ale także spokoju co do przyszłości Polaka.

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Lewandowski podsumowany przez publicystę z USA. "Efekt domina"

- Jak dotąd Lewandowski nie do końca odnalazł się w Chicago - nie ze względu na samą swoją obecność, co raczej z powodu efektu domina, jaki wywołały przenosiny lidera klasyfikacji strzelców, Hugo Cuypersa, do CF Monterrey. Piłkarz, któremu pozostały niecałe dwa lata do końca kontraktu, był gotowy opuścić klub tego lata po przybyciu Lewandowskiego, a atak Fire działał jak dobrze naoliwiona maszyna, gdy to on stał na jej czele. W pewnym momencie strzelał gole w dziesięciu kolejnych meczach ligowych - zauważył Tom Bogert z "The Athletic". W swoim artykule postanowił ocenić debiutującego w lidze Lewandowskiego, a także inne gwiazdy, które latem trafiły do Stanów Zjednoczonych: Casemiro i Antoine'a Griezmanna. Co jeszcze napisał o kapitanie reprezentacji Polski?

- Lewandowski stoi więc przed natychmiastową presją, by osiągać wyniki i dorównać temu standardowi, a nawet go przewyższyć. Wciąż nabiera pełni formy i wygląda na nieco zardzewiałego, ale taki okres przedsezonowy był dla niego typowy przez całą karierę. Nie ma wątpliwości, że będzie strzelał gole dla Fire - to tylko kwestia czasu. Jego pierwszy tydzień nie był jednak wymarzony, a Fire przegrali mecze z Miami i NYCFC. Na razie nie ma powodu do obaw, ale jest to sytuacja, w której, jeśli zajdzie taka potrzeba, uwaga mediów będzie rosła - dodał publicysta.

Wspomniany Hugo Cuypers, który ustąpił miejsca Lewandowskiemu, w 11 meczach tego sezonu MLS zdobył aż 13 goli. Był w znakomitej formie, więc Polak - aby spełnić oczekiwania - musi spisać się równie dobrze. A jak wyglądają kolejne plany Chicago Fire?

Klub Lewandowskiego 2 sierpnia zmierzy się w domowym meczu z Charlotte. Następnie, zaledwie w ciągu tygodnia, rozegra trzy mecze w ramach Leagues Cup. Zmierzy siękolejno z: Necaxą (7 sierpnia, 2:30), Santosem Laguna (10 sierpnia, 2:00) oraz Cruz Azul (14 sierpnia, 3:00).