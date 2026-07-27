Ekspertka wskazała główny problem Lewandowskiego i Chicago Fire

- Mamy już dobrą drużynę, a z pomocą Roberta będzie jeszcze lepiej - mówił przed debiutem Roberta Lewandowskiego trener Chicago Fire, Gregg Berhalter. Jego słowa na razie się jednak nie potwierdzają. Odkąd do klubu dołączył kapitan reprezentacji Polski, ekipa "Strażaków" przegrała dwa mecze z rzędu - z Interem Miami 2:3 i New York City FC 1:3. Sam napastnik nadal pozostaje zaś bez strzelonego gola. Dlaczego jest aż tak źle?

REKLAMA

Zobacz wideo KOSMOS! Tu ma mieszkać Robert Lewandowski. To miasto wbiło nas w ziemię. Byliśmy pierwsi w bazie

Chicago Fire przegrało dwa mecze z rzędu. "Lewy nie jest jeszcze zgrany"

Próbowała to wytłumaczyć Katarzyna Przepiórka. Ekspertka, prowadząca profil "Amerykańska piłka", w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" jako główną przyczynę niepowodzeń wskazała system gry proponowany przez Berhaltera. - Ten styl musi się zmienić, jeżeli Chicago chce grać trochę lepiej. To też wynika z tego, że klub przygotowywał się pod transfer "Lewego" i myślał, że Hugo Cuypers zostanie w klubie. I ten system był przygotowany pod grę na dwóch napastników - stwierdziła.

Tymczasem okazało się, że Lewandowski z Cuypersem nie zagrał ani razu. Belgijski napastnik już przeniósł się do meksykańskiego Monterrey, a bez niego plan trenera kompletnie nie wypalił. - "Lewy" nie jest jeszcze zgrany z zawodnikami z ofensywy, a oni często na siłę próbują podawać mu piłkę i szukać go. Z drugiej strony jego nie ma w polu karnym, kiedy trzeba, bo się cofa do rozegrania. A to dlatego, że nie ma w klubie żadnego piłkarza, który by odpowiadał za rozegranie - wyjaśniła Przepiórka.

Zobacz też: Media: Jest decyzja ws. Andrei Pirlo w reprezentacji Włoch

Oto największy problem Chicago Fire. "Nie funkcjonował w żadnym układzie"

Jak zauważyła, Chicago Fire nie poradziło sobie z dwoma zespołami, które musiały mierzyć się z poważnymi brakami kadrowymi. Jej zdaniem to głównej mierze wina linii pomocy, która w starciu z New York City FC kompletnie "nie istniała" - Pomijam błędy w obronie. One się będą zdarzać i w przypadku Chicago to widać jak na dłoni. Ale nawet środek pola nie funkcjonował w żadnym układzie, nawet w tym, kiedy "Lewy" się cofa - dodała.

Rozwiązaniem mogłoby więc być wzmocnienie środka boiska. W mediach od jakiegoś czasu spekuluje się na temat ściągnięcia do Chicago byłego kolegi Lewandowskiego z Bayernu Monachium - Leona Goretzki. Przepiórka nie jest jednak przekonana, czy doniesienia te rzeczywiście można traktować poważnie. Inną kwestią jest to, że Niemiec nie jest takim typem pomocnika, którego powinni poszukać działacze Fire. - Nie jest on typową "10", a takiego piłkarza właśnie potrzebuje drużyna. Ewentualnie środkowego obrońcy. I to jest problematyczna kwestia - skwitowała.