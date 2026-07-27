Hiszpanie zobaczyli mecze Lewandowskiego w USA. Od razu mu to wypomnieli

Robert Lewandowski w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu rozegrał swój drugi mecz w barwach Chicago Fire. Polski napastnik wszedł na boisko na początku drugiej połowy przy stanie 3:1 dla New York City FC. Jego wejście niewiele jednak zmieniło. 37-latek zmarnował jedną dogodną okazję, a poza tym nie miał zbyt wielu kontaktów z piłką. Niekorzystny wynik dla Fire utrzymał się więc do końca. Kiepskie przywitanie z nową drużyną zdążyli już podsumować Hiszpanie.

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"Wciąż nie strzelił gola". Hiszpanie bezlitośni dla Lewandowskiego

"Lewandowski wciąż nie strzelił gola w Stanach Zjednoczonych" - napisało w tytule tuż po meczu w Nowym Jorku "Mundo Deportivo". Bardzo krótko zrecenzowało również jego występ. - Berhalter wpuścił Lewandowskiego w drugiej połowie, ale ten oddał tylko jeden celny strzał i nie zdołał zapobiec porażce - mogliśmy przeczytać.

Kataloński dziennik okazał się jednak jednym z nielicznych mediów w kraju, które w ogóle podejmowały temat byłego napastnika FC Barcelony. O losach Lewandowskiego w MLS w Hiszpanii mówi się stosunkowo niewiele. - Kariera Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej piłce nie rozpoczęła się najlepiej. W wieku 37 lat polski napastnik dołączył do Chicago Fire po nieprzedłużeniu kontraktu z Barceloną, a jego dwa pierwsze mecze w MLS zakończyły się porażkami, w których nie strzelił ani jednego gola - podsumowano dość ogólnikowo.

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Hiszpanie podsumowali nowy klub Lewandowskiego. "Poważne słabości"

"Mundo Deportivo" w swoim artykule zwróciło również uwagę na: "poważne słabości w obronie", jakimi cechuje się nowy klub Polaka. Odnotowało też, że Chicago Fire od czasu jego przyjścia straciło jedno miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Spadło z trzeciego na czwarte miejsce, a wyprzedziło je New England Revolution.

Szansę na przełamanie Lewandowski będzie miał już w kolejną niedzielę. 2 sierpnia czeka go pierwszy mecz na własnym stadionie. Chicago Fire zmierzy się wówczas z Charlotte FC (godz. 2:30). Później zespół Polaka weźmie udział w rozgrywkach Leagues Cup, w których rywalizować będzie z klubami z Meksyku.