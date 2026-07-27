Media: Jest decyzja ws. Andrei Pirlo w reprezentacji Włoch

Włoski Związek Piłki Nożnej (FIGC) przechodzi rewolucję od kwietnia tego roku, kiedy to tamtejsza kadra nie wywalczyła awansu do mistrzostw świata. Do dymisji podały się trzy najważniejsze osoby w związku: Gennaro Gattuso (selekcjoner), Gabriele Gravina (prezes FIGC) i Gianluigi Buffon (szef delegacji). Nowym prezesem Włoskiego ZPN-u został Giovanni Malago, a Paolo Maldini (dyrektor techniczny) i Leonardo (doradca) mieli być odpowiedzialni za wybór nowego trenera. Wszystko wskazywało na to, że następcą Gattuso zostanie Andrea Pirlo.

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Decyzja zapadła. Pirlo nie obejmie reprezentacji Włoch. Dwie dymisje na horyzoncie

Wokół Pirlo pojawiły się spore kontrowersje, ponieważ w ostatnim czasie współpracował z rosyjską firmą bukmacherską Fonbet. Przez to w sprawę zaangażowali się niektórzy politycy, którzy jasno wyrazili swój sprzeciw. Pirlo wydał też oświadczenie, w którym nie padło ani jedno słowo o Rosji, ale wyraził w nim żal, że ludzie przypisują powiązania polityczne do jego pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pirlo pracuje w drugoligowym United FC, którego właścicielem jest rosyjski miliarder Siergiej Łomakin.

Teraz wygląda na to, że Pirlo nie obejmie reprezentacji Włoch. Na to wskazują doniesienia Gianluki Di Marzio, który twierdzi, że prezes Malago nie dał zgody na dalsze kontynuowanie negocjacji z trenerem. Przez to odwołano też spotkanie działaczy FIGC, którzy w poniedziałek mieli oficjalnie zatwierdzić nominację nowego selekcjonera.

Ta decyzja Malago może też mieć swoje konsekwencje w kontekście dalszego funkcjonowania Maldiniego i Leonardo w federacji. Obaj działacze mają zrezygnować ze swoich funkcji. "La Gazzetta dello Sport" podaje, że nowym dyrektorem technicznym FIGC ma zostać Giorgio Chiellini, aktualnie zatrudniony w Juventusie jako dyrektor ds. strategii piłkarskiej.

Pirlo miał rozpocząć pracę trenerską od Juventusu U-23, ale w sierpniu 2020 r. nieoczekiwanie objął pierwszy zespół Juventusu. Pirlo wywalczył Puchar i Superpuchar Włoch w sezonie 2020/21, ale potem obejmował dużo słabsze kluby, takie jak Fatih Karagumruk (2022-2023), Sampdoria (2023-2024) i United FC (2025-obecnie).

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Włosi nie mają zbyt wiele czasu na znalezienie nowego selekcjonera, ponieważ we wrześniu będą już rywalizować w dywizji A Ligi Narodów. Włochy rozpoczną zmagania od meczów z Belgią (25.09) i Turcją (28.09). Tymczasowym selekcjonerem Włochów był Silvio Baldini, który na co dzień pracuje z kadrą do lat 21.