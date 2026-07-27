Wisła wygrała, a Królewski ostrzega. "Byłbym daleki od hurraoptymizmu"

Ponad cztery lata czekała Wisła Kraków, by móc znów rozegrać mecz na poziomie Ekstraklasy. Żegnała się z nią 21 maja 2022 roku porażką u siebie 0:1 z Wartą Poznań. W niedzielę 26 lipca 2026 roku oficjalnie znów się w niej pojawiła, też na własnym stadionie, tyle że rywalem był GKS Katowice. Widać było, jak mocno kibice "Białej Gwiazdy" na to czekali, bo trybuny przy ul. Reymonta pękały w szwach, a sami piłkarze dopasowali się poziomem gry do atmosfery.

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Wisła czekała latami na taki mecz. I taki wynik

Krakowianie byli lepsi od grającego w europejskich pucharach GKS-u i zasłużenie wygrali 2:1. Prowadzili już nawet 3:0, ale akurat trzecie trafienie anulował im sędzia po konsultacji z VAR z uwagi na faul w ataku. Tak czy inaczej trzy punkty powędrowały na ich konto. Zadowolenia z tego faktu nie ukrywał Jarosław Królewski, który udzielił wywiadu stacji Canal+ Sport po meczu. Przy czym przestrzegał przed nadmiernym optymizmem, bo to dopiero pierwszy mecz.

Jarosław Królewski szczęśliwy, ale też ostrożny

- Jesteśmy zadowoleni z postawy drużyny. Wynik to jedno, ale byłbym daleki od hurraoptymizmu, bo przed meczem mówiłem, że zwycięstwo czy porażka nie zdeterminują całego sezonu. Niemniej cieszą nas trzy punkty i przede wszystkim to, jak optycznie to wyglądało oraz intensywność zaprezentowana na tle rywala. Doceniam kunszt pracy trenera Góraka, a wyglądaliśmy dobrze na tle takiego przeciwnika - powiedział Królewski.

- My mamy dobrze zbadaną Ekstraklasę, wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Ten mecz był na najwyższym poziomie pod kątem beniaminków. Chodzi mi o dojrzałość taktyczną, intensywność i jakość. Myślę, że ten był najlepszy. Jesteśmy zadowoleni, myślę, że trener również. Zdarzały nam się mecze wygrywane wysoko, z wielką jakością, a potem te gorsze, a takich Ekstraklasa nie będzie wybaczać - podsumował Jarosław Królewski.

Wisłę w następnej kolejce czeka starcie wyjazdowe. W sobotę 1 sierpnia o 14:45 zagrają w Gliwicach z Piastem. Dzień później o 20:15 GKS Katowice zagra z Radomiakiem Radom, ale ich po drodze czeka jeszcze rewanż w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji u siebie ze słowacką Żyliną (czwartek 30 lipca, 20:30). W pierwszym meczu przegrali 1:2.