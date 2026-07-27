Nie żyje Kalilou Traore. Był medalistą Pucharu Narodów Afryki

Kalilou Traore zginął 24 lipca w wypadku komunikacyjnym. O jego tragicznej śmierci poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych dziennikarz, Sansima Soumari. 38-latek był ważną postacią afrykańskiego futbolu.

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W 2013 roku Traore zdobył medal Pucharu Narodów Afryki

Traore rozegrał 16 spotkań w reprezentacji Mali, w których strzelił jednego gola. Jego największym osiągnięciem było zdobycie z zespołem narodowym brązowego medalu Pucharu Narodów Afryki w 2013 roku. W kadrze "Orłów" występował w latach 2010-2013.

38-latek przez lata grał w Europie. Pożegnał go francuski klub

W karierze klubowej Traore reprezentował m.in. takie zespoły jak Wydad Casablanca, Odense BK oraz na ostatnim etapie swojej kariery FC Sochaux. Francuski zespół pożegnał Malijczyka za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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"Klub FC Sochaux-Montbeliard z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci swojego byłego zawodnika Kalilou Traore, który zmarł w wieku 38 lat. Był reprezentantem Mali, grał w FCSM w latach 2012-2014, rozgrywając 11 meczów w Ligue 1 w żółto-niebieskiej koszulce. Klub składa najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim." - czytamy we wpisie zamieszczonym przez FC Sochaux w mediach społecznościowych.

Traore rozegrał w barwach Sochaux jedenaście spotkań na poziomie Ligue 1, reprezentował francuski klub w latach 2012-2014. Był to ostatni przystanek w karierze Malijczyka, którą zakończył w wieku zaledwie 27 lat. Rok wcześniej zagrał ostatni mecz dla reprezentacji Mali.