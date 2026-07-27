Reprezentacja Włoch ominęła już trzeci mundial z rzędu i władze tamtejszej federacji szukają obecnie sposobu na wyjście z kryzysu. Pierwszym zadaniem jest znalezienie nowego selekcjonera, który weźmie tę posadę po Gennaro Gattuso. Wybór Włochów padł na innego wybitnego byłego piłkarza Andreę Pirlo, który w piłce klubowej prowadził już m.in. Juventus i Sampdorię. Gdy pojawiły się o tym doniesienia, szybko rozpętało się piekło. Przeciwko kandydaturze Pirlo protestowali nawet niektórzy politycy. Nie chodziło im jednak bynajmniej o kwestie czysto sportowe.

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Krew na rosyjskich pieniądzach? Pirlo nijak to nie przeszkadza

Pirlo od lat mocno związany jest z Rosją, czego nie ukrywa. W maju tego roku oglądał z trybun finał Pucharu Rosji wraz z m.in. Marco Materazzim (za co Materazzi potem szybko przeprosił, a Pirlo nie). Jest ambasadorem rosyjskiego bukmachera FONBET. Tę posadę otrzymał wraz z rozpoczęciem pracy jako trener w klubie United FC w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To zespół należący do kontrowersyjnego, łączonego z Kremlem rosyjskiego miliardera Siergieja Łomakina. Innymi słowy, Pirlo wielokrotnie udowadniał, że piekło, jakie od ponad czterech lat Rosja urządza Ukrainie zupełnie mu nie przeszkadza. Teraz w jego sprawie głos zabrał nawet Zbigniew Boniek.

Boniek ze zdecydowaną opinią. Pirlo musi to zrobić

W rozmowie z włoskim dziennikiem "La Repubblica" były prezes PZPN wskazał, co Pirlo musi zrobić, by jego potencjalna nominacja na selekcjonera mogła mieć rację bytu. - Musi wyrazić swój żal i rozwiązać tę umowę. Najlepszym sposobem jest konkretne, pisemne oświadczenie. Ci, którzy byli mistrzami, są pożądani w kontekście różnego rodzaju współpracy. Czasem nie podejmują dobrych decyzji. Ważne jest, aby to przyznać. Sam Roberto Mancini powiedział, że popełnił błąd, przyjmując propozycję od Arabii Saudyjskiej. Jeśli chodzi o Rosję, ważne jest, aby FIFA i UEFA nie ustępowały w tej sprawie - stwierdził Zbigniew Boniek.

Sam Pirlo jedno oświadczenie już wydał. Nie było w nim jednak ani słowa bezpośrednio o Rosji. Jedyny żal, jaki wyraził, to taki, że ludzie przypisują jego pracy w Emiratach powiązania polityczne, co według niego oczywiście jest nieprawdą. Dziękował tam także za zainteresowanie włoskiej federacji i zapewnił, że "włoski futbol to dla niego priorytet ponad wszelkie inne umowy". Nie zanosi się więc na to, by miał zamiar jakkolwiek odciąć się od Rosji.