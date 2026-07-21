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Oto co Messi zrobił przed meczem z Lewandowskim. Jest potwierdzenie

Część reprezentacji Argentyny wróciła do kraju po porażce z Hiszpanią w finale mistrzostw świata (0:1). Na pokładzie samolotu nie było Lionela Messiego. Potwierdziły się zatem wcześniejsze doniesienia mediów.
Lionel Messi
Fot. REUTERS/Agustin Marcarian

Argentyna zagrała bardzo słaby mecz przeciwko Hiszpanii w finale mundialu i może cieszyć się z tego, iż przegrała go zaledwie 0:1. Albicelestes bronili tytułu, który wywalczyli na turnieju w Katarze, ale tym razem muszą zadowolić się srebrnym medalem. Nie wykorzystali szansy, by zrównać się w liczbie mistrzowskich tytułów z Niemcami i Włochami. 

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Messi nie wrócił do Argentyny. Potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia

Niedługo po zakończeniu zmagań portal Doble Amarilla podał, że kilku zawodników nie wróci z drużyną do ojczyzny. Wśród nich mieli znaleźć się piłkarze Interu Miami, czyli Lionel Messi i Rodrigo de Paul. 

Później argentyńska federacja poinformowała w komunikacie, że część piłkarzy uda się do klubów lub bezpośrednio na wypoczynek. Nie ujawniła jednak ich tożsamości. Kiedy delegacja wylądowała w kraju, to potwierdziło się, iż Messi został w Stanach Zjednoczonych, lecąc do Miami.

Istotny jest fakt, że 23 lipca w lidze MLS Inter Miami zmierzy się z Chicago Fire, którego piłkarzem jest Robert Lewandowski. Mecz na Florydzie może być debiutanckim spotkaniem "Lewego" w nowych barwach. Sezon ligowy już trwa, mimo iż mundial dopiero się zakończył. Trudno powiedzieć, czy Messi i de Paul będą w stanie zagrać już w najbliższej potyczce. 

Kibice podziękowali piłkarzom za kolejny udany mundial

Argentyńczyków po finale mundialu przywitało natomiast sporo kibiców. Mimo kompletnie nieudanego spotkania o złoto fani byli zadowoleni z postawy swoich ulubieńców, biorąc pod uwagę cały turniej. 

Poza Messim i de Paulem do kraju nie wrócili natomiast: Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Nahuel Molina, Geronimo Rulli, Giuliano Simeone, Nicolas Paz, Facundo Medina, Nicolas Gonzalez i Juan Musso.

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