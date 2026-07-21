Nowy stadion dla Rakowa Częstochowa. Marek Magiera na czele komitetu

Raków Częstochowa stara się o budowę nowego stadionu. "Medaliki" występują w Ekstraklasie już od 2019 roku, a przez te wszystkie lata drużyna nadal nie doczekała się konkretów w kontekście nowego obiektu.

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Nowy stadion dla Rakowa

Cierpliwość fanów spod Jasnej Góry zdaje się wyczerpywać. I trudno im się dziwić, gdyż klub traci na tym wiele prestiżu. Niewątpliwie sprawy nie potoczyły się po myśli Częstochowian, gdyż w lutym tego roku został zatrzymany przez CBA prezydent miasta.

W związku z całym zamieszaniem oraz brakiem konkretnych działań właściciel klubu Michał Świerczewski tak komentował przyszłość stadionu: - Na ten moment trudno przewidzieć, czy Raków może liczyć na szybkie ukończenie projektu. Ewentualny paraliż we władzach miejskich nie wydaje się zbyt optymistyczną perspektywą.

Nowopowstały komitet społeczny

Społeczność Rakowa zdecydowała się powołać społeczny komitet pod nazwą "Stadion dla Rakowa" pod przewodnictwem dziennikarza Marka Magiery. W skład kapituły wchodzą także osoby związane z klubem oraz m.in. były piłkarz "Medalików", Tomas Petrasek.

"Budujemy przyszłość Częstochowy. Nowy stadion to nie tylko boisko i trybuny - to katalizator rozwoju życia sportowego, kulturalnego i społecznego całego regionu. Łączymy mieszkańców, kibiców i ekspertów wokół jednego celu: stadionu godnego naszej drużyny i miasta" - czytamy w oświadczeniu.

W nadchodzącym sezonie Raków Częstochowa powalczy o awans do Ligi Konferencji Europy. W poprzednich rozgrywkach piłkarze spod Jasnej Góry dotarli do 1/8 finału tych rozgrywek, gdzie przegrali w dwumeczu z Fiorentiną 2:4 (1:2, 1:2).