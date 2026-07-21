Piłkarz pozwał klub Ekstraklasy. Jest werdykt sądu w głośnej sprawie

Axel Holewiński w sezonie 2024/25 i rundzie jesiennej kolejnych rozgrywek występował w Polonii Bytom, gdzie pokazywał się dobrej strony. Potem jego wypożyczenie zostało skrócone przez Pogoń Szczecin, z którą pojechał na zimowy obóz przygotowawczy. Jednocześnie nie dogadał się w sprawie przedłużenia umowy (obowiązuje do końca czerwca 2027 r.), przez co został zesłany do rezerw. Sprawa trafiła na wokandę.

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Axel Holewiński sądził się z Pogonią Szczecin. Zapadł werdykt

Bramkarz, który nie odszedł z Pogoni i wiosną zagrał tylko trzy spotkania w trzecioligowych rezerwach, złożył do PZPN wniosek o rozwiązanie kontraktu z winy klubu. Sprawa trafiła do Piłkarskiego Sądu Polubownego, który we wtorek wydał wyrok.

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Szczecinianie ogłosili go w komunikacie. "W dniu 21 lipca 2026 roku Piłkarski Sąd Polubowny PZPN oddalił w całości powództwo zawodnika Axela Holewińskiego przeciwko Pogoń Szczecin S.A. o rozwiązanie kontraktu" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

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"Piłkarski Sąd Polubowny w całości podzielił argumentację prezentowaną przez Pogoń Szczecin S.A. i nie znalazł jakichkolwiek podstaw do rozwiązania kontraktu zawodnika z winy Klubu czy tez bez winy Klubu. Sąd oddalił także wniosek zawodnika o zabezpieczenie powództwa na okres trwania sporu" - dodano. W efekcie Holewiński pozostaje graczem Pogoni z kontraktem ważnym do 30 czerwca przyszłego roku, "zgodnie z kluczową zasadą stabilności kontraktowej".

Axel Holewiński znalazł się w 25-osobowej kadrze na letni obóz przygotowawczy w Austrii, który odbył się w dniach 10-16 lipca. Początek sezonu może okazać się kluczowy dla bramkarza - jeśli nie wygra on rywalizacji o miejsce w składzie, to możliwe, że będzie rozmawiał z Pogonią Szczecin w sprawie odejścia. W takim scenariuszu letnie okno transferowe może być ostatnią okazją, by zarobić na odejściu 20-latka przyzwoite pieniądze. Szczecinianie zaczną sezon od piątkowego meczu z Legią Warszawa u siebie.