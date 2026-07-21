Świetne wieści dla fanów Legii i Pogoni. Jest decyzja Canal+

PKO BP Ekstraklasa wraca już w najbliższy piątek. Pierwszego dnia czeka nas bardzo hitowe starcie. W Szczecinie Pogoń podejmie Legię Warszawa.

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Mecz Pogoń - Legia za darmo na YouTube

Goście rozpoczną rozgrywki pod wodzą Marka Papszuna. 51-letni szkoleniowiec miał cały okres przygotowawczy, aby zbudować drużynę na swój sposób i należycie przygotować ją do kampanii 2026/2027. Niewątpliwie celem Legii będzie powrót do ligowej czołówki. Po ubiegłorocznej rundzie jesiennej warszawski klub przerwę zimową spędził w strefie spadkowej, z której na wiosnę udało się mu wydostać. Koniec końców "Wojskowi" otarli się o grę w eliminacjach Ligi Konferencji.

Najwyższa klasa rozgrywkowa w naszym kraju ponownie będzie transmitowana na sportowych kanałach Canal+. Nadawca przygotował niespodziankę dla fanów Pogoni oraz Legii. To spotkanie zostanie bezpłatnie wyemitowane w serwisie YouTube, na oficjalnym kanale stacji. Mecz określany mianem "hitu kolejki" rozpocznie się o godzinie 20:30.

Posiadacze kanałów Canal+, Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3 będą mogli obejrzeć rywalizację obydwu drużyn na swoich odbiornikach.

Mistrzowskiej korony w tym sezonie bronić będzie Lech Poznań, który w ostatnich dniach w meczu o Superpuchar Polski pewnie pokonał na własnym stadionie Górnika Zabrze 3:1.