Kibice zamierzali obudzić piłkarzy Lecha. "Chłopaki pomylili hotele"

Początek sezonu 2026/27 był udany dla mistrzów Polski. Lech Poznań zdobył pierwszy od dziesięciu lat Superpuchar Polski, pokonując przed własną publicznością Górnika Zabrze wynikiem 3:1. Udana inauguracja rozgrywek w połączeniu z silną na papierze kadrą rozbudzają nadzieje kibiców ze stolicy Wielkopolski co do historycznego sukcesu - awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

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Kibice Aarhus zamierzali obudzić piłkarzy Lecha. "Chłopaki pomylili hotele"

Batalia "Kolejorza" o zameldowanie się wśród 32 najlepszych drużyn klubowych w Europie rozpocznie się w Danii, a konkretnie na stadionie w mieście Randers. To tam odbędzie się pierwsze spotkanie II rundy eliminacji Ligi Mistrzów, w którym rywalem lechitów będzie Aarhus GF. Zespół z drugiego największego duńskiego miasta po raz pierwszy od 40 lat sięgnął po mistrzostwo kraju, a ich kibice także marzą o pławieniu się w chwale.

A że na papierze mecz zapowiada się na niezwykle wyrównany, to trzeba szukać przewagi w każdym możliwym aspekcie. Chyba każdy spotkał się w przeszłości z obrazkami mającymi miejsce na noc przed ważnym meczem, gdy kibice jednej z drużyn jadą pod hotel zespołu rywali i odpalają fajerwerki. Stałą praktykę znaną na całym świecie postanowili zastosować również fani AGF.

W nocy z 20 na 21 lipca zameldowali się pod Montra Hotel Sabro Kro, który mieści się niedaleko Aarhus, a pół godziny od stadionu w Randers, na którym odbędzie się wtorkowe starcie. Fajerwerki poszły w ruch, więc zakładać można było, że lechici sobie nie pospali. No właśnie, zakładać.

Jak się bowiem okazało, kibice Aarhus GF... pomylili hotele, o czym napisał pracownik działu medialnego Lecha, Maciej Sypuła na portalu X. Ktoś zatem nie odrobił pracy domowej, a dywersja poszła na marne. No, chyba że celem było obudzenie przypadkowych gości hotelu.

Warto też podkreślić, że to nie pierwszy raz, gdy Lech zmaga się z podobnymi sytuacjami w Europie. Niegdyś podobny numer chcieli lechitom wyciąć kibice szwedzkiego Hammarby IF, gdy oba kluby mierzyły się w eliminacjach Ligi Europy. Odpowiedź "Kolejorza" została udzielona na boisku i była brutalna dla Szwedów - Poznaniacy triumfowali 3:0.

Mecz Aarhus GF z Lechem Poznań rozpocznie się o godz. 19:00 czasu polskiego. Relację tekstową na żywo przeprowadzi portal Sport.pl. Śledzić będzie można ją także za pośrednictwem aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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